James Brown mettait des bigoudis - chronique du spectacle

Résumé : Jacob est dans une maison de repos. Il s’y est fait un ami, Philippe. De même que Jacob se vit en Céline Dion ou voudrait être la chanteuse, Philippe est un homme blanc qui s’identifie comme Noir ou voudrait être Noir. Entre visite des parents inquiets de Jacob et tribulations d’une psychiatre qui conforte les patients dans leurs croyances, le spectacle pose le débat de l’identité et du genre.

Critique : Un hôpital psychiatrique, centre de repos... Spontanément, on se dit que le choix du lieu est un peu trop facile pour aborder les thématiques de la pièce. Les sujets de l’identité et de la différence sont traités avec légèreté dans ce spectacle qui s’auto-qualifie de "fantaisie".

La pièce est bien écrite, forte du talent d’auteure de Yasmina Reza. Les répliques fusent et le style décalé est vraiment propre à du théâtre de belle qualité.

Il n’y a pas vraiment d’intrigue. On assiste plutôt à l’exposition d’un sujet et à du relationnel entre des personnages. Quelques messages de fond sont saupoudrés mais chaque spectateur peut se forger son propre avis.

Les comédiens assurent une belle prestation. Peut-être auraient-ils gagné à être mieux dirigés ? L’interprétation manque parfois de nuances et de ruptures. Le changement d’émotions ou d’attitudes est quelques fois trop rapide (par exemple quand le père, d’abord en colère et réfractaire, se met immédiatement à danser avec les autres). On a le sentiment d’avoir déjà beaucoup vu ce personnage cliché de psychiatre plus "dingo" que ses patients, avec cette façon ampoulée et professorale de parler.

La scénographie, sobre, est adaptée. Dans le vaste espace de la salle de la Colline, on est au milieu d’un grand parc dans un centre de repos au sein duquel on se cherche, on se perd, on se retrouve... ou pas.

La jolie fin très juste offre le champ des possibles : la séparation est-elle inéluctable quand des personnages n’arrivent pas à se retrouver ?