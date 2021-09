La princesse guerrière - Alexander Utkin - la chronique BD

Résumé : Vasilia est prête à tout pour trouver un remède à son père malade, et sa belle mère le sait. Cette dernière va l’envoyer ainsi vers la forêt et le domaine de Baba Yaga, pour trouver le feu sacré en espérant que la jeune fille ne revienne jamais...

Comme son sous-titre l’indique, La princesse guerrière est inspirée du folklore russe, mais la beauté de l’histoire semble l’élever à un niveau universel. Si le personnage de Jihn est également appelé Ivan par habitude par la sorcière, c’est bien Baba Yaga qui incarne ce livre, davantage que l’éponyme princesse guerrière qui n’apparaît que dans le dernier tiers du conte. Ah, Baba Yaga, grand mère terrible autour de laquelle gravitent Vasilia, la Cendrillon russe en plus aventurière, et John, le cadet d’une fratrie mais aîné dans l’honneur et le courage, et ce jusqu’au bout de chaque quête secondaire qui se présente à lui. On apprécie évidemment le retour du narrateur du Roi des oiseaux, venu raconter dans le désordre ou avec des omissions pleines de mystère les péripéties de ces deux protagonistes (ou une courte interlude sur le crâne choisi, aussi bizarre que bienvenue). Le tour forme un arc narratif fort, intrigant et d’une souplesse inattendue.

Alexander Utkin / Gallimard BD

Ce narration est soutenue par un dessin qui a l’aspect d’un vrai conte jeunesse. Des personnages héroïques, quelques obstacles en forme de méchants, des forêts et des mers immenses... Si l’arsenal du merveilleux est donc largement présent, quelques touches dissonantes viennent se mêler à cet ensemble de couleurs chatoyantes : les frères ont un rictus malsain, Baba Yaga oscille entre terreur et souffrance, l’oiseau mythologique a un côté reptilien étrange... Bref, il y a des petites choses dans les choix graphiques qui indiquent que ce conte n’est pas que pour les enfants, et peut se lire de bien des manières...

Alexander Utkin / Gallimard BD

Conte jouant sur l’épique mais cassé par quelques notes comiques, porté par un dessin chaleureux et rassurant mais teinté de quelques traits vaguement horrifiques, La princesse guerrière porte de belles valeurs à travers une belle histoire.