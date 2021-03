Lynchages ordinaires – Ducré, Hoguet, Jezequel, Chochois, Denys – la chronique BD

Résumé : Après une rupture difficile, Johan part au Brésil se ressourcer et prendre du recul vis-à-vis des réseaux sociaux où il est actif comme militant de la cause animale. Le jeune Français découvre le carnaval de Rio et ses excès. Un soir, alors qu’il rentre éméché à son hôtel, il assiste impuissant au passage à tabac d’un homme qu’une foule de « justiciers » présente comme un voleur. Cet homme est finalement secouru par Marcela, une jeune femme brésilienne qui milite contre les lynchages publics. À la suite de cet événement, Johan et Marcela se lient d’amitié et le Français découvre la réalité d’une pratique qui gangrène le Brésil. L’exploration des mécanismes de ce phénomène dramatique au Brésil fait prendre conscience à Johan que son propre usage des réseaux sociaux peut, lui aussi, se transformer en un lynchage médiatique...

Lynchages ordinaires est le produit d’un travail d’investigation journalistique mené au Brésil couplé d’une réflexion sur l’usage des réseaux sociaux. Les scénaristes Léa Ducré et Benjamin Hoguet, tous deux spécialisés dans la conception d’œuvres numériques, assistés par la journaliste Morgann Jezequel, mettent en évidence dans leur récit le mécanisme qui conduit une foule à s’en prendre physiquement à un individu présumé coupable d’un crime ou d’un délit sur la foi d’une rumeur ou d’un (soi-disant) flagrant délit. Ces actions très violentes menée par une foule de pseudo-justiciers s’explique par la défiance envers une police jugée corrompue ou inefficace, et se teinte parfois de racisme puisque la majorité des victimes sont des Noirs. Dans le récit, Johan assiste impuissant à la tentative de lynchage d’un individu noir qui lui venait en aide alors qu’il était ivre, une action interprétée par des passants comme une tentative de vol et d’agression…

Ducré, Hoguet, Jezequel, Chochois, Denys / La Boîte à Bulles

Outre la mise en lumière d’une réalité méconnu, l’un des intérêts du récit est la mise en parallèle très pertinente entre les lynchages publics au Brésil et la dynamique de harcèlement menée sur les réseaux sociaux. Si ces violences sont bien différentes par leur nature – ce que le récit rappelle d’ailleurs fort bien –, le mécanisme de déshumanisation de l’autre et l’attaque en groupe par une foule persuadée d’agir au nom de la justice sont similaires. Ce rapprochement passe dans le récit par la figure de Johan, à la fois témoin impuissant et lui-même lyncheur sur les réseaux sociaux.

Ducré, Hoguet, Jezequel, Chochois, Denys / La Boîte à Bulles

Si elle est bien ficelée, la trame narrative de Lynchages ordinaires aurait mérité d’être enrichie pour donner davantage de relief au personnage afin de renforcer le sentiment d’identification et d’immersion du lecteur. En revanche, les dessins aux couleurs chaudes d’Héloïse Chochois et de Victoria Denys s’avèrent extrêmement percutants. Les deux autrices recourent volontiers à la métaphore dans leurs dessins pour animaliser la foule lors de ces actes de justice sommaire. Les dessins jouent très bien sur le contraste entre la chaleur du carnaval et ses déguisements grotesques et la part sombre de ces événements incarnés par les lynchages et la violence. Le récit, découpé de façon très efficace, est scandé par de belles doubles pages où les dessinatrices déploient leur talent de mise en scène.

Grâce à sa mise en scène et la pertinence de son message, Lynchages ordinaires fait œuvre de pédagogie avec subtilité et sans lasser son lecteur. Une belle découverte.