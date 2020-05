Jean-Philippe - Laurent Tuel - critique

Résumé : Fabrice est le plus grand fan de Johnny Hallyday. Un matin, il se réveille dans un monde parallèle où Johnny n’existe pas. Désespéré, Il part à la recherche de Jean-Philippe Smet et le retrouve patron de bowling en banlieue parisienne. Là, Fabrice va tenter de convaincre Jean-Philippe de "devenir" Johnny ...

Critique : Une fois n’est pas coutume, nous voici en présence d’une comédie française réussie ! Les grosses productions à ambition comique de ces derniers temps n’avaient en effet pas de quoi réjouir, et la franchouillardise le disputait à la platitude. Avec Jean-Philippe, Laurent Tuel et son scénariste Christophe Turpin ont eu une très bonne inspiration, qu’ils parviennent (chose devenue rare) à mener à bout. Ainsi l’idée selon laquelle Jean-Philippe Smet aurait pu ne pas devenir Johnny et rester inconnu des Français (le reste du monde se passant apparemment très bien de lui) est suffisamment saugrenue et amusante pour susciter un minimum de curiosité. Notons au passage à quel point il est stupéfiant de se retrouver dans un tel environnement, si difficile à imaginer (et qui renvoie chacun aux relations qu’il entretient avec ses propres idoles). C’est donc avec joie que nous nous laissons embarquer dans cette histoire.

Encore fallait-il tenir la distance du long métrage. C’est mission réussie grâce à un travail scénaristique soigné, qui prend la peine d’installer les personnages et les situations, et de les faire évoluer à un rythme suffisamment soutenu pour permettre au spectateur de ne jamais décrocher. Pourtant, le début est un brin éclaté entre des personnages plus ou moins réussis, car très schématiques (la famille, les collègues, le voisin). Ils se révèlent cependant utiles à la compréhension du personnage de Fabrice dont le quotidien s’effondre quand son idole disparaît pour n’avoir jamais existé. Mais c’est quand le récit se resserre sur les deux protagonistes principaux qu’il prend tout son intérêt.

Il faut rendre honneur au sens de l’humour de la star, qui joue allègrement avec sa propre image, et son mythe. Les gags qui naissent de l’ignorance qu’il a de sa vie "réussie " et les ras-le-bol lié à l’ampleur de la tâche que représente le rattrapage de quarante ans de Johnny sont plaisants. Mais c’est finalement à travers un autre personnage qu’il montre toute la distance qu’il entretient avec ce qu’il représente. En effet, c’est parce qu’il a été victime de la machination d’un rival que Jean-Philippe Smet n’est pas devenu Johnny. Le mauvais joueur a réussi, il est devenu une immense star, Chris Summer. Avec ses concerts au stade de France avec arrivée en zeppelin, ce Summer est-il si éloigné d’Hallyday ? Or le personnage n’a rien de sympathique, et dans la série "toute ressemblance...", le film fait ici assez fort. Enfin, quoi qu’on pense du personnage Hallyday, de son talent et plus spécifiquement, de son jeu, il faut bien reconnaître qu’il a une sacrée présence et qu’il excelle particulièrement dans ce rôle sur mesure !

Face à lui, Fabrice Luchini fait des étincelles. Il se trouve là dans ce qui peut ressembler à un contre-emploi. Cependant, quiconque l’a vu se déhancher lors d’un concert de James Brown (un vieux souvenir d’Envoyé spécial) ne saurait complètement s’étonner de le retrouver dans ce rôle. Parfaitement crédible en employé à la vie médiocre, il le reste en fan absolu du mythe, hurlant les hits de l’idole, et tout autant en impresario allumé. Un nouveau rôle à la mesure de sa démesure, et de son manque total d’inhibition (voir pour cela la scène finale). Tous deux offrent un spectacle des plus réjouissants et contribuent largement à mener à bien cet agréable divertissement.