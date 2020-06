Julie et Julia - Nora Ephron - critique

Résumé : Une secrétaire frustrée entreprend de réaliser, en un an, les 524 recettes de la célèbre cuisinière Julia Child !

Critique : Qu’on se le dise, Julie et Julia est un film sympathique. Le long métrage fonctionne sur un principe d’alternance de deux récits, parallèles et complémentaires, aux héroïnes distinctes mais ayant une passion commune pour la cuisine ; l’une vivant dans les années 50 à Paris (Meryl Streep), l’autre à New-York, en 2002 (Amy Adams). Les séquences dans chacun des univers sont suffisamment longues pour provoquer l’attachement du spectateur aux différents protagonistes et créer un horizon d’attente. L’apparition d’un certain suspense est en soit une réussite car consacrer deux heures à deux cuisinières n’apparaît pas nécessairement comme un sujet palpitant.

Nora Ephron s’est particulièrement attachée à contextualiser ses récits et à rendre ses personnages accessibles. Ainsi, l’héroïne new-yorkaise et son mari incarnent un couple simple et ordinaire, confronté, comme tout un chacun, aux difficultés et désillusions quotidiennes. Les acteurs étant encore peu connus, l’identification aux personnages est facilitée. Meryl Streep, quant à elle, interprète un personnage plus distant, plus chic également, mais à l’esprit indéniablement bon enfant, la rendant fort aimable et surtout très drôle. Ce personnage obtient une notoriété durable grâce à la publication de son ouvrage de cuisine (devenu un best-seller aux États-Unis), d’où le choix d’une actrice aussi talentueuse que reconnue comme Meryl Streep - dont le parcours, dans un tout autre domaine, est comparable.

Mais, si la description des personnages est rigoureuse et soignée, on ne peut en dire autant du scénario. En effet, la seule passion des héroïnes pourrait décrire le menu - ce qui, avouons-le, est bien léger. La mise en bouche est constante, les sens sont en alerte devant les péripéties de ces femmes d’abord maladroites aux fourneaux puis particulièrement originales. Malheureusement, on ne parvient jamais à savoir quel est le but de cette entreprise, pourquoi on nous promet « mets et merveilles » sans jamais en épicer davantage l’intrigue ! Dommage. Pour un film sur l’amour de la gastronomie, rester sur sa faim est un comble !