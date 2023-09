Jusqu’au dernier - Deon Meyer - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Mat Joubert appartient à l’unité Meurtres et vols de la police d’Afrique du Sud et exerce comme capitaine. Endeuillé par la perte accidentelle de sa femme, il tente tant bien que mal de s’accrocher à la vie. L’arrivée de son nouveau chef, le colonel Bart De Wit, empreint de méthodes très rigides et deux nouvelles enquêtes à résoudre simultanément vont tomber à pic pour le remettre en selle. Mat va devoir avoir le nez fin pour démasquer l’auteur des hold-up et l’assassin qui exécute froidement des individus avec un Mauser, pistolet que seuls les Afrikaners utilisaient pendant la guerre des Boers… et s’il s’agissait de la même personne ?

Critique : Déon Meyer sait y faire pour captiver son lecteur. S’il use des ficelles habituellement employées dans les polars, il opère avec justesse, parvenant à nous attendrir avec des personnages marqués par des histoires personnelles fortes et dramatiques.

Mat est en souffrance. Lara son épouse, policière tout comme lui, est décédée il y a moins de deux ans lors d’un tragique accident survenu en service. La situation est particulièrement difficile, le personnage a évidemment bien du mal à s’en remettre. Le récit évoque sa vie triste et sans envie, ponctuée de maladresses, quand, par exemple, Mat se retrouve face à une belle femme. Mais l’arrivée d’un nouveau chef, Bart, le bouscule. Ce dernier lui donne un ultimatum : arrêter de fumer et de boire, reprendre le sport afin de pouvoir conserver son emploi. Le protagoniste doit donc vite se ressaisir et accepter l’aide psychologique proposée contre sa volonté. Si cette inflexion peut paraître assez rude, il s’agit en réalité d’un coup de pouce bienvenu, nécessaire à sa reprise en main. Deon Meyer enfonce même le clou en lui adjoignant un acolyte attachant, le sergent Benny Griessel, un alcoolique qui s’efforce de combattre ses démons en menant de front ses investigations.

Comme dans tout bon polar, l’auteur entretient le suspense jusque dans les dernières pages. Une drôle d’enquête qui va finalement déboucher sur deux affaires, avec des interrogations persistantes : est-on face au même individu ? Quels sont les liens entre les victimes ? Car beaucoup de cadavres s’accumulent. Rondement mené, le récit réjouira le lecteur exigeant avec de nombreux rebondissements, parfois inattendus, et l’exploration de pistes improbables. La plume est fluide et légère. Mais on formulera une légère réserve concernant le dénouement. Une critique qui toutefois ne remet pas en question la grande qualité d’une histoire palpitante qui se déroule au cœur d’une Afrique du Sud incroyable. Deon Meyer se plaît à nous la décrire chapitre après chapitre, comme la très belle région viticole de Stellenbosch située près du Cap. Jusqu’au dernier est un très bon roman et il a, de manière légitime, obtenu le Grand Prix de littérature policière en 2003.

496 pages

9,70 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect