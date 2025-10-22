Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) - Alexandre Astier - critique

Résumé : Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde, et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.

Critique : Mais que sont venus faire cette brochette d’acteurs et d’actrices talentueux dans une comédie sans queue ni tête, absolument pas drôle, et d’une longueur consternante ? C’est tout la question que le spectateur se pose, au point de souffrir pour ces artistes renommés. Alexandre Astier avait signé en 2021 un premier volet absolument réjouissant où le rire côtoyait habilement l’aventure. Le scénario nous avait laissés sur les ruines de Kaamelott où le chevalier loser, Arthur, parvenait à retirer l’épée Excalibur de la pierre où elle était solidement enfoncée. Cette fois, l’homme règne sur ce qui reste de son Royaume de Logres. Envahi par la déprime et le dégoût du pouvoir, il réunit ses chevaliers de la Table Ronde et les envoie, pour d’incompréhensibles raisons, sur le chemin semé d’embuches de la quête du Graal.

Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) ne ressemble absolument à rien. Alors que le défi avait été magnifiquement relevé par Alexandre Astier, le réalisateur s’enfonce maintenant dans de très longs dialogues, avec une pléiade de personnages aussi incongrus qu’illisibles, qui coupent court à toute velléité d’action et de rythme. Même les échanges entre les protagonistes n’ont plus rien à voir avec la verve absurde de la série ou du premier long-métrage. On sait que faire rire est loin d’être aisé, mais ici, pas une scène ne décroche réellement l’hilarité. Le cinéaste a attendu quatre ans pour réaliser cette suite, qui semble presque détachée du premier numéro. Était-il utile de produire une continuation dans ces conditions ? Certes, les effets spéciaux sont convoqués à grandes pompes, mais pour un résultat aussi consternant que décevant. L’abondance des moyens est perceptible dans les décors ou les paysages de toute beauté, et surtout le nombre d’acteurs payés pour incarner des personnages sans odeur ni saveur.

Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) ressemble moins à un spectacle de bouffonnerie comme la série originale le promeut qu’à une ennuyeuse heroic fantasy dans un univers de chevalerie où les fantômes et les dragons règnent sur le monde. D’ailleurs, le scénario est truffé d’apparitions mystérieuses sous la forme d’un géant de nuage ou d’un forgeur de fer dans la peau d’un mystérieux monstre de feu, sans vraiment que les clés de compréhension soient données au spectateur. À moins qu’il ne faille avoir relu tout la légende d’Arthur et ses sbires pour comprendre les subtilités de ce récit fantastique et épique.

Le pire sans doute demeure que le film annonce une seconde partie. On espère toutefois que ce premier épisode aura eu pour objet de planter le décor et que la suite sera rythmée et lumineuse. On espère d’ailleurs que les acteurs n’abandonneront pas le projet, au vu de ce résultat si piètre. Car toute la capacité à soulever le rire des comédiens s’efface dans une suite de dialogues soporifiques et incompréhensibles. On aurait tellement aimé apprécier cette suite, tant les promesses du premier volet étaient nombreuses. Il ne nous reste plus qu’à implorer les lutins, les fées et les magiciens pour que la clôture de cette quête du Graal se passe sous de meilleurs auspices.