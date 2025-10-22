Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) - Alexandre Astier - critique

Le 28 octobre 2025
Incompréhensible, longue et fastidieuse, cette suite du premier film pourtant très réussi laisse le spectateur pantois. On espère une deuxième partie plus enjouée et rythmée.
- Réalisateur : Alexandre Astier
- Acteurs : Virginie Ledoyen, Christian Clavier, Alain Chabat, Guillaume Gallienne, Jean-Christophe Bouvet, Claire Nadeau, Lionnel Astier, Alexandre Astier, Audrey Fleurot, Anne Girouard, Daniel Mesguich, Marie-Christine Orry, Joëlle Sevilla, Jacques Chambon
- Genre : Comédie, Historique, Heroic fantasy, Nanar, Aventure
- Nationalité : Français
- Distributeur : Société nouvelle de distribution (SND)
- Durée : 2h19mn
- Date de sortie : 22 octobre 2025
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde, et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent.
Critique : Mais que sont venus faire cette brochette d’acteurs et d’actrices talentueux dans une comédie sans queue ni tête, absolument pas drôle, et d’une longueur consternante ? C’est tout la question que le spectateur se pose, au point de souffrir pour ces artistes renommés. Alexandre Astier avait signé en 2021 un premier volet absolument réjouissant où le rire côtoyait habilement l’aventure. Le scénario nous avait laissés sur les ruines de Kaamelott où le chevalier loser, Arthur, parvenait à retirer l’épée Excalibur de la pierre où elle était solidement enfoncée. Cette fois, l’homme règne sur ce qui reste de son Royaume de Logres. Envahi par la déprime et le dégoût du pouvoir, il réunit ses chevaliers de la Table Ronde et les envoie, pour d’incompréhensibles raisons, sur le chemin semé d’embuches de la quête du Graal.
Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) ne ressemble absolument à rien. Alors que le défi avait été magnifiquement relevé par Alexandre Astier, le réalisateur s’enfonce maintenant dans de très longs dialogues, avec une pléiade de personnages aussi incongrus qu’illisibles, qui coupent court à toute velléité d’action et de rythme. Même les échanges entre les protagonistes n’ont plus rien à voir avec la verve absurde de la série ou du premier long-métrage. On sait que faire rire est loin d’être aisé, mais ici, pas une scène ne décroche réellement l’hilarité. Le cinéaste a attendu quatre ans pour réaliser cette suite, qui semble presque détachée du premier numéro. Était-il utile de produire une continuation dans ces conditions ? Certes, les effets spéciaux sont convoqués à grandes pompes, mais pour un résultat aussi consternant que décevant. L’abondance des moyens est perceptible dans les décors ou les paysages de toute beauté, et surtout le nombre d’acteurs payés pour incarner des personnages sans odeur ni saveur.
- Copyright SND
Kaamelott - deuxième volet (Partie 1) ressemble moins à un spectacle de bouffonnerie comme la série originale le promeut qu’à une ennuyeuse heroic fantasy dans un univers de chevalerie où les fantômes et les dragons règnent sur le monde. D’ailleurs, le scénario est truffé d’apparitions mystérieuses sous la forme d’un géant de nuage ou d’un forgeur de fer dans la peau d’un mystérieux monstre de feu, sans vraiment que les clés de compréhension soient données au spectateur. À moins qu’il ne faille avoir relu tout la légende d’Arthur et ses sbires pour comprendre les subtilités de ce récit fantastique et épique.
Le pire sans doute demeure que le film annonce une seconde partie. On espère toutefois que ce premier épisode aura eu pour objet de planter le décor et que la suite sera rythmée et lumineuse. On espère d’ailleurs que les acteurs n’abandonneront pas le projet, au vu de ce résultat si piètre. Car toute la capacité à soulever le rire des comédiens s’efface dans une suite de dialogues soporifiques et incompréhensibles. On aurait tellement aimé apprécier cette suite, tant les promesses du premier volet étaient nombreuses. Il ne nous reste plus qu’à implorer les lutins, les fées et les magiciens pour que la clôture de cette quête du Graal se passe sous de meilleurs auspices.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.