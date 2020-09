Kajillionnaire - Miranda July - Critique

Résumé : Old Dolio (Evan Rachel Wood), vingt-six ans, a été formée par ses parents Theresa (Debra Winger) et Robert (Richard Jenkins) à l’arnaque et aux petites combines. Ils vivent tous les trois dans des bureaux désaffectés, loués par un propriétaire pleurnichard. Lors d’un aller-retour en avion, uniquement conçu pour voler des valises, ils vont rencontrer Melanie (Gina Rodriguez), petite arnaqueuse, elle aussi, dont les parents vont s’enticher.

Critique : Miranda July nous emmène dans une histoire totalement décalée, à la limite du burlesque. Elle nous raconte les élucubrations d’une famille de petits délinquants qui n’imaginent absolument pas évoluer autrement. Pourtant, l’existence est dure : leurs petites arnaques, plutôt minables, ne leur permettent pas de vivre sur un grand pied. Il manque toujours de l’argent pour le loyer, pour manger...

Les rapports entre les parents et leur fille, qu’ils ont prénommée Old Dolio, en souvenir d’un clochard qui avait gagné à la loterie (!), sont presque ceux d’employeur à employé. Dans cet univerrs, la jeune femme, aux longs cheveux qui lui cachent le visage, toujours en jogging et peu avenante, n’a pas de vie personnelle à proprement parler. C’est Melanie, la nouvelle venue, sexy et pétillante, qui va avoir des relations s’apparentant à un rapport enfant/parents.

La mise en scène joue beaucoup sur le visuel, à partir des postures improbables de Old Dolio, de la dégaine des parents, lui débraillé et mal rasé, et elle, claudiquant, les cheveux sales, trop longs. On peut aussi évoquer les tenues ultra courtes de Melanie.

Si le propos est volontairement comique, le constat sur le quotidien de certains Américains, totalement en marge, est terrifiant : ces quatre-là ne rêvent que de consommer pour consommer dans des endroits laids, décrépis et sales, la plupart du temps.

Sans révéler la fin, on peut tout de même dire qu’elle ne comporte aucune morale, mais reste totalement réjouissante.

Les compositions du quatuor se fondent complètement dans cet univers très spécial : Evan Rachel Wood est méconnaissable dans sa tenue d’adolescente attardée ! Richard Jenkins, à travers un contre-emploi, interprète un magouilleur minable qui triche même dans l’émotion. Quant à Debra Winger, très rare désormais, on ne peut pas dire qu’elle est gâtée par son rôle de mauvaise mère, à la dégaine de clocharde boîteuse. Mais elle l’endosse avec conviction !