Kokon - Leonie Krippendorff - critique

Résumé : Un de ces étés caniculaires où l’on grandit si vite : premiers amours et premiers déboires, Nora cherche sa voie dans le Berlin populaire de Kreuzberg, entre une mère absente et une grande sœur protectrice. Mais du haut de ses quatorze ans, Nora se moque des injonctions sociales, de genre et des modèles instagramables : elle veut vivre, briser son cocon et prendre son envol.

Critique : Qu’il est bien loin le temps de Claude Ppinoteau où les adolescents flirtaient dans des boums improvisées au milieu de Paris. Ici, à Berlin, les portables ont remplacé les journaux intimes des jeunes, le vocabulaire des filles est vulgaire, et la solitude des enfants immense. Les parents sont absents, dans un contexte urbain populaire, étouffé par le soleil. Leonie Krippendorff dresse le portrait de jeunes Berlinoises en 2018 comme un sociologue le ferait, sans jugement. Mais finalement, si les temps ont changé, la jeunesse demeure égale avec ses coups de cœur, son besoin de repères et son insouciance. La question du genre, du désir amoureux, de la norme continue de hanter l’esprit des adolescents dans un environnement multiculturel et informatisé.

Copyright Salzgeber & Co. Medien GmbH

Kokon est un film qui met à l’honneur les jeunes filles. Les adultes sont rares dans cet univers hirsute et coloré, contraignant les deux héroïnes à se trouver un sens à l’existence. La petite Nora doit apprendre à se débrouiller, à trouver son propre cheminement, même quand les premières règles sont douloureuses et qu’il n’y a personne pour lui expliquer les choses. Elle s’abandonne aux premières cigarettes, aux émois amoureux, aux côtés de sa grande sœur qui veille plus ou moins sur elle. Le récit s’interrompt du journal filmé de Nora qui cherche à donner des explications aux phénomènes sociétaux et naturels, et à ses propres tourments corporels ou psychologiques.

Copyright Salzgeber & Co. Medien GmbH

Leonie Krippendorff choisit une couleur de l’image volontairement vieillie. Cette option esthétique présume d’un certain universalisme et d’une certaine atemporalité des comportements juvéniles. Seules les incises de téléphones portables, d’écrans de télévision ou d’Internet rappellent que nous sommes en 2018. La réalisatrice semble laisser libre court à ses jeunes comédiennes qui tentent de se frayer un sens à la vie au milieu de leurs pairs et de leur mère, sinon absente, manifestement très immature. Grandir est une sorte de combat de haute voltige, à l’instar des chenilles que Nora élève dans des bocaux de verre, ou du poupon qui s’invite dans l’existence de Jule, à l’initiative d’une professeure de biologie. Bref, tout est complexe, joyeux, confus et prometteur pour ces deux gamines qui composent autant qu’elles peuvent avec le monde qui les entoure.

Si Kokon ne révolutionne absolument pas le film d’adolescents, il a le mérite d’adopter le point de vue d’une jeunesse populaire dans l’environnement complexe d’aujourd’hui. On y trouve encore des adultes dans l’écoute, et des têtes pleines de rêves, certaines que le mieux est à venir.