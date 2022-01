Kong : Skull Island - la critique du film

Résumé : Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…

Critique : Prélude à King Kong, quantième avatar de la créature, cette production Warner et Legendary Pictures à 190M$ ne vole pas son public, même si elle n’a pas la consistance du film de Peter Jackson. Le blockbuster propose une relecture sommaire de la guerre du Vietnam, comme si le cinéma américain n’en finissait de revisiter ce traumatisme, et multiplie les clins d’œil à Apocalypse Now, dont certains scènes sont purement et simplement parodiées (on pense à la difficile progression des hélicoptères à l’assaut d’un gigantesque nuage zébré d’éclairs). Mais la comparaison s’arrête là, même si, au détour de quelques documents d’archives en guise de préliminaires (des extraits de discours tenus par différents présidents américains), le film revendique un ancrage historique. Celui-ci paraît tout de même artificiel par rapport à ce qui suit : partis à l’assaut d’une mystérieuse île du Crâne, obsédés par l’idée de devancer les Russes, scientifiques et militaires découvrent une sorte de lieu originel, qui se défend contre l’intrusion, via ses bestioles aux dimensions démesurées - Kong en tête -.

Le soubassement écologique et anti-militariste du propos se cristallise dans une première scène d’affrontement spectaculaire, où le gorille, auquel les effets spéciaux donnent à la fois des dimensions impressionnantes et une bonne dose d’anthropomorphisme, réduit en poussière les machines volantes, qui viennent de larguer du napalm. Beaucoup de morts, quelques miraculés.

Les belliqueux impérialistes n’ont plus qu’à tenter de survivre dans ce milieu hostile, réduits à l’état d’insectes, potentielles proies de n’importe quelle bestiole qu’ils auraient, en temps normal, soit écrasée (une araignée), soit mise en cage (un singe). La réponse de la nature à l’agression humaine se conjugue à des luttes au sein même du monde animal : visuellement, le résultat est à la hauteur, les créatures hyperboliques, superbement animées, se battent comme dans les meilleurs Marvel. Si l’on n’est pas trop regardant sur les dialogues (vraiment cheap), Kong : Skull Island est un divertissement honnête, qui atteint globalement ses objectifs.