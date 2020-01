L’Adieu (The Farewell) - la critique du film

Résumé : Au milieu de la foule dans une rue de New-York, Billi (Awkwanifa), étudiante sino-américaine de 30 ans, téléphone à sa grand-mère (Zhao Shuzhen) qui vit en Chine et avec qui elle a des contacts réguliers. Célibataire, elle vit dans un petit appartement, attend une bourse pour poursuivre ses études, et revient souvent chez ses parents (Diane Lin et Tzi Ma) pour dîner, laver son linge et parfois demander un peu d’argent. Un jour, ses parents lui apprenne que sa grand-mère est atteinte d’un cancer et que ses jours sont comptés. Ses parents décident de rentrer en Chine, officiellement pour le mariage d’un neveu. Ils seront suivis de près par Billi.

Notre avis : Le fil conducteur du film est de savoir s’il faut ou pas annoncer à Nai Nai (la grand-mère) qu’elle est au stade terminal. Énoncé comme cela, on pourrait penser à un sombre drame. Or, c’est à une comédie douce-amère que l’on assiste. Billi, éternelle adolescente, chahute ses parents, tout en vivant un peu à leurs crochets, et voue une passion à sa malicieuse grand-mère Nai Nai, qu’elle n’a pas vue depuis des années.

Le fils aîné de la vieille dame, Haidin (Jiang Yongbo), émigré au Japon, a aussi fait le voyage en famille pour le mariage de son fils Yuping. Tout ce petit monde, qui ne s’est pas côtoyé depuis 25 ans, va donc se retrouver autour de Nai Nai pour la fête. Est-ce qu’ils seront tous suffisamment disciplinés, pour ne pas informer la vieille femme de son état de santé ?

Les repas où tout le monde parle en même temps alterneront avec les préparatifs du mariage organisé d’une main de fer par Nai Nai. On ignore si celle-ci croit aux mensonges qui lui sont servis sur sa santé, mais on peut en douter, tant elle est fine mouche dans ses relations familiales, et elle n’a d’ailleurs pas la langue dans sa poche !

Le point d’orgue se situera lors de la cérémonie de mariage, qui donnera lieu à des situations et des échanges cocasses.

Sous les dehors légers et amusants d’un film de divertissement, la cinéaste Lulu Wang, elle-même sino-américaine, pose un certain nombre de questions graves sur la vie de cette communauté et sur l’existence en général : le manque, peu avoué, de ne pas voir sa famille, créé par le déracinement, les difficultés financières rencontrées par une jeune femme qui vit seule à New-York, le fait de cacher sa maladie à un proche (pratique courante en Chine, à en croire le film), l’urbanisation galopante qui conduit à ne plus reconnaître une ville au bout de quelques années, et le choc des us et coutumes entre la Chine, le Japon et les États-unis.

Malgré quelques maladresses et facilités narratives, ce film doux-amer touche au cœur grâce aux pérégrinations de cette sympathique famille, réunie autour de la matriarche.