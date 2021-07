L’Âge des ténèbres - Denys Arcand - critique

Résumé : Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses pieds et dans son lit... Dans la réalité, c’est un quidam, un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui fume en cachette... Mais Jean-Marc résiste aux tentations de son pays de Cocagne et décide de se donner une nouvelle chance dans le monde réel.

Critique : « J’aurais voulu être un artiste... » Jean-Marc Leblanc aurait en tout cas souhaité être célèbre. Dans ses rêves, ce fonctionnaire désillusionné se voit preux chevalier, comédien connu, et tombeur de Diane Kruger ou Emma de Caunes. Dans la réalité, son épouse et ses deux filles le zappent complètement, et son travail routinier l’ennuie. Denys Arcand a voulu avec ce film terminer une trilogie entamée avec Le Déclin de l’empire américain (Quinzaine des Réalisateurs 1986) et Les Invasions barbares (prix du scénario à Cannes en 2003). Pourtant, l’humour décalé et la fantaisie onirique de ce joli conte le placent plutôt dans la lignée de Jésus de Montréal ou Le Confessionnal. Une échappée savoureuse au Moyen Âge, plus proche de Perceval le Gallois voire de La Vie de Brian que des Visiteurs, constitue le passage le plus réjouissant par une suite de saynètes tant surréalistes que cocasses.

Arcand se défend de vouloir donner dans la dénonciation sociale mais ses coups de griffe contre la société contemporaine laissent une trace indélébile après la projection : comment fonder un lien social quand les téléphones mobiles et autres lecteur MP3 tiennent lieu de summum de la communication ? Comme toujours chez Arcand, une troupe d’acteurs, visages familiers du monde du spectacle québecois, compose une partition chorale équitable. Autour de Marc Labrèche, parfait en quinquagénaire sur le retour, on appréciera les étonnantes Sylvie Léonard et Caroline Néron.