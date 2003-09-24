Critique

CINÉMA

Les invasions barbares - Denys Arcand - critique

Comédie des adieux

Le 28 avril 2026

Du "socialisme voluptueux" à la mort des utopies. Arcand remet le couvert dans une comédie humaine sensible et cruelle.


  • Les invasions barbares - Denys Arcand - critique

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    Abonné de Canal numérique, je me serai imprégné ces dernières semaines de la tendresse et de l’intensité de ce film dont je conserverai précieusement le DVD dès que j’aurai mon lecteur(très prochainement) au même titre que d’autres joyaux aussi variés que "Il était une fois en Amérique", "Le Cercle des Poêtes Disparus", "Le Guêpard", ou encore "Fortitude" et j’en oublie dans l’instant.
    Lorsque l’on vient comme c’est le cas pour moi de perdre son père en ayant pas su, pu ou voulu établir un dialogue profond avant son départ, on ne peut qu’aprécier ce magnifique ouvrage, ces acteurs tellement réels, un accompagnement musical incomparable.
    Je résumerai mon enthousiasme en disant tout simplement que j’aimerai avoir suffisamment d’Ami, d’Amour, d’Amitié autour de moi et quitter la planète dans les mêmes conditions, lorsque le moment sera venu.
    Un film a conserver, qui touche très fort, mais à travers des séquences d’humour simple, nous fait beaucoup de bien.
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