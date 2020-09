L’autre moitié de soi - Brit Bennett - critique du livre

Résumé : Desiree et Stella sont jumelles. Adolescentes, elles disparaissent de Mallard du jour au lendemain, quittant cette bourgade créée par et pour les métisses en ces temps de ségrégation. Lorsque Desiree réapparaît, des années plus tard, rien n’a changé si ce n’est qu’elle est désormais seule : Stella a abandonné son statut de femme Noire pour adopter une nouvelle identité, celle d’une Blanche...

Critique : Après avoir remporté le Prix Lire du Meilleur Premier Roman étranger pour Le cœur battant de nos mères, Brit Bennett persiste et signe un livre percutant sur la quête d’identité et sur la famille.

Desiree et Stella sont jumelles et elles n’ont jamais, de leur naissance à Mallard jusqu’à leurs dix-huit ans, été séparées. Elles ont grandi côte à côte, chacune étant comme l’autre moitié de sa sœur. Puis, lorsqu’elles quittent leur ville natale, ville de métissés à l’aise ni parmi les Noirs, ni parmi les Blancs en ces temps de ségrégation, elles dévieront lentement, chacune sur sa propre route, aimantées par leurs désirs et leurs ambitions, par leur audace et leurs valeurs. Le destin les séparera alors que l’une devient Blanche, abandonnant son statut d’indésirable pour celui que sa peau claire lui permet d’adopter tandis que l’autre poursuit son chemin, reste celle qu’on lui a appris à être.

À travers quatre vies de femmes, au sort radicalement différent, tout en étant étonnamment semblable, Brit Bennett s’attarde sur cette chose floue et insaisissable qu’est l’identité. Comment est-elle façonnée, comment peut-on s’approprier son propre nom et son propre corps, lorsque tout ce qui nous entoure n’est qu’illusoire, une brume tenace camouflant les fondations fragiles et instables sur lesquelles nous sommes bâtis ? Au-delà de la couleur de peau et des considérations raciales qui nimbent nécessairement ce roman courant de 1968 aux années SIDA, c’est avant tout un questionnement sur la famille, les racines et les rêves qui façonnent une personne, encore davantage que sa filiation.

Sans envolées lyriques ou ornements futiles, Brit Bennett emporte donc le lecteur dans le passé d’un pays ravagé par l’intolérance et l’étroitesse d’esprit, mêlant les points de vue et les temporalités pour un résultat saisissant.