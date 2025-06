L’Aventura - Sophie Letourneur - critique

Résumé : Les vacances d’été. Sardaigne, Italie. Un (road) trip en famille. Claudine, bientôt onze ans, raconte leurs aventures au fur et à mesure. Quand Raoul, son frère de trois ans, ne l’en empêche pas.

Critique : Avec ce deuxième volet d’une trilogie entamée en 2023 avec Voyages en Italie, Sophie Letourneur a ouvert la section ACID au festival de Cannes 2025. Fidèle à son goût du réalisme, la cinéaste mêle expériences personnelles et fiction pour explorer encore et toujours les circonvolutions du couple dans son plus simple appareil. Cette fois-ci, direction la Sardaigne, pour une nouvelle introspection familiale, en compagnie du même duo hétéroclite composé de Sophie (Sophie Letourneur elle-même) et Jean-Phi (Philippe Katerine), escortés de leurs enfants, Raoul (Esteban Melero) un adorable bambin de trois ans et de Claudine (Bérénice Vernet), une pré-adolescente de onze ans. C’est elle qui se fait la narratrice de cette aventure estivale, ponctuée de moments d’évasions et de tensions quotidiennes. La fraîcheur dont elle fait preuve entoure d’une légèreté bienvenue le regard posé sur les vicissitudes de la vie conjugale et les difficultés de la parentalité. Aucun doute assurément sur la pertinence du tandem Letourneur/Katerine. L’éternel trublion aux multiples talents (musicien, acteur, écrivain, plasticien) prête fort à propos son aspect lunaire à ce père un peu trop disposé à prendre le large en maintes circonstances face à une conjointe débordée qui rêve d’échappées belles sans jamais se départir ni de son sens de la dérision ni de son énergie.

Dans ce décor de carte postale pour des vacances que l’on aurait imaginées idéales, la caméra se nourrit de plans fixes sur chacun des personnages, histoire de tenter de déterminer la place de chacun à l’intérieur de ce clan désordonné dont on partage désormais l’intimité, sans parvenir toutefois à s’extraire d’une certaine confusion.

Multipliant dans son film l’incrustation de séquences préenregistrées, l’autrice disperse son récit. Ce procédé, ludique dans un premier temps, finit par trouver ses limites. Entre spontanéité parfois triviale et autodérision souvent complaisante, les situations se banalisent, les dialogues perdent de leur acuité. Fort heureusement, les réparties aussi intempestives qu’inattendues du jeune Raoul permettent de contourner l’écueil de la lassitude qui pointe. Car au cœur de ce chaos joyeusement organisé qui en laissera cependant plus d’un au bord de la route surgit toute la complicité d’un casting de bon aloi, entre humour et authenticité.

Sophie Letourneur s’est taillée une place de choix au cœur du cinéma français grâce à des films naturalistes et autobiographiques, avec l’intention de désamorcer, entre loufoquerie et humour, la lourdeur du quotidien. Une fois encore, son but est parfaitement atteint et ce film qui évite tous les clichés de la comédie romantique, peut se révéler, par instants, plus profond qu’il n’y paraît. Même s’il ne s’y passe rien de vraiment marquant, L’Aventura réveillera chez ceux qui voudront bien tenter le voyage quelques souvenirs estivaux à la véracité surprenante et leur donnera l’occasion de s’amuser en toute simplicité des aléas de la vie !