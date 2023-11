Voyages en Italie - Sophie Letourneur - critique + test DVD

Résumé : Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfants. Ce sera là où il a envie, sauf en Italie. Il y est déjà allé avec ses ex... L’Espagne ? Les sentiers de l’Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile -car selon lui, ce n’est pas tout à fait l’Italie.

Critique : En 2019, avec Énorme, Sophie Letourneur, s’inspirant de sa propre grossesse, pose un regard burlesque et imprévisible sur la maternité, à mi-chemin entre documentaire et comédie. Pour rendre hommage au Voyage en Italie (1954) de Rossellini, reconnu pour son talent à entremêler réalité et fiction, la réalisatrice jette les bases de son scénario en puisant à travers les souvenirs d’une escapade de quatre jours réellement effectuée avec son conjoint en 2016 dans les endroits décrits par le film.

Copyright Météore Films

Sophie (Sophie Letourneur) et Jean-Philippe dit Jean-Phi (Philippe Katerine) forment un couple de quadragénaires semblables à des milliers d’autres. Des Français moyens minés par les petits tracas du quotidien, s’épanchant avec le même naturel dans la plus pure trivialité que dans la complémentarité de leurs névroses. La parentalité et la vie domestique ont effacé la passion des premiers instants. Le lit conjugal devient le lieu d’une intimité qui n’a plus rien de sexuelle. À la place s’est forgée une complicité et une proximité qui font à la fois la force et la faiblesse mais surtout la drôlerie de ce couple qui doit se réinventer pour ranimer la flamme.

Copyright Météore Films

Tout commence avec les préparatifs de ce qui s’annonce comme un voyage thérapeutique et les chamailleries ne manquent pas. Partir ne résoudra sans doute rien ! Quelle destination choisir ? Les grands-parents sont-ils aptes à prendre l’enfant en charge durant ces quelques jours ? Trop de questions qui perturbent Jean-Phi et le conduisent à se faire une entorse, sorte d’acte manqué destiné à annuler le départ. Ces bisbilles incessantes ne s’éteignent pas au cours du voyage. Guide du routard à la main, chacun envisage la découverte des lieux à sa manière, étudie le moyen le plus adapté (doit-on louer un scooter ? Prendre le ferry ? Où se garer ?) sans jamais tomber d’accord. Placées au cœur de situations comiques frisant le burlesque, ces bouderies mises bout à bout témoignent de la réalité d’un couple dont la tendre maladresse touche et amuse le spectateur qui prendra un malin plaisir à se retrouver sous les traits de ce duo plus qu’imparfait. Si nos héros peinent à se remettre en question, leurs personnalités diamétralement opposées (la décontraction joyeuse de Sophie contre l’anxiété permanente d’un Philippe Katerine étonnant de retenue) constituent le sel d’une histoire d’où émerge, loin de toute niaiserie, la complicité d’un amour au prosaïsme assumé. Les dialogues d’un réalisme parfois cru laissent planer l’illusion de l’improvisation et contribuent à l’authenticité de ces vacances qui pourraient être les vôtres ou les nôtres, tandis que l’œil du caméscope familial au cadrage quelquefois fantaisiste nous régale de magnifiques paysages. Et puis surgit la partie la plus pertinente, quand on comprend qu’il ne s’agit là que de souvenirs et que se remémorer ensemble le déroulement de ces vacances équivaut à la plus belle déclaration d’amour.

Copyright Météore Films

Une fausse improvisation du réel, un montage surprenant, des personnages souvent excessifs et parfois grotesques, autant d’éléments qui auraient pu faire virer ce récit estival et coloré vers la balourdise. Pourtant, Sophie Letourneur, à la fois comédienne, scénariste et réalisatrice, trouve une tonalité toute particulière pour extirper l’exceptionnel de l’ordinaire et transformer la routine du quotidien en un festival de bonheur.

Claudine Levanneur

Le test DVD

Image :

Qu’il s’agisse des images très dépaysantes en Sicile ou des scènes plus intimistes, la photographie a su s’adapter à merveille.

Son :

Le film est disponible uniquement en version Dolby 5.1. Le rendu a tout pour ravir n’importe quel spectateur, aussi exigeant soit-il.

Suppléments :

Deux bonus sont proposés et brillent par leur qualité et la diversité des supports retenus :

Dispositifs de fabrication (bonus au menu du DVD - durée 16 minutes) ;

Un magnifique livret d’accompagnement de 24 pages, intelligemment pensé, ponctué de photographies, et constituant en somme un dossier de presse immanquable. Il est composé des éléments suivants : un entretien avec la réalisatrice Sophie Letourneur, une courte biographie de cette dernière, sa filmographie ; une brève biographie de Philippe Katerine ; la liste artistique et technique de Voyages en Italie.

Éric Françonnet