Ortie et Douce . L’école des pouvoirs - Élodie Shanta - la chronique BD

Résumé : Ortie et Douce entrent à l’école Écorce, établissement qui forme super-héros et super-héroïnes. Au cours de l’année scolaire, elles doivent développer trois pouvoirs. Si Ortie a d’ores déjà la faculté de se transformer en chatte, Douce peut devenir invisible. Les deux amies composent avec leurs caractères et attentes très différents : Ortie, toujours prête à partir à l’aventure, voit des problèmes et des enquêtes potentielles partout ; Douce, plus posée et réservée, est attachée à la lecture.

Élodie Shanta - qui signe des ouvrages également sous le peudonyme d’Elosterv - est en train de construire une œuvre haute en couleur, drôle, engagée et passionnante. Son humour absurde est de la veine et du niveau de ceux d’Anouk Ricard et de Lisa Mandel ; quant à son sens de l’aventure décalée, il évoque certaines bandes dessinées de Florence Dupré la Tour. À l’instar de ces trois autrices incontournables, elle possède un dessin singulier, en apparence simplifié mais riche, comme l’art de parler de choses essentielles avec une certaine légèreté. Élodie Shanta / BD Kids Ce premier tome d’Ortie et Douce revêt ces différentes caractéristiques et qualités. Élodie Shanta s’y joue notamment des stéréotypes de genre avec un naturel confondant. Et en associant deux jeunes filles très différentes, elle élabore un duo comique dans la grande tradition du burlesque. Élodie Shanta / BD Kids Si ce tome inaugural est plaisant, il est d’abord la mise en place d’un univers et nous attendons avec appétit son développement dans les prochains albums !

