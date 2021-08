La plus belle couleur du monde – Golo Zhao – la chronique BD

Résumé : Zhou Rucheng est un élève de 3e à Nanzhou (Chine) au milieu des années 1990. Issu d’une famille modeste, il suit des cours de dessin dans son établissement scolaires dans l’espoir d’intégrer un jour les Beaux-Arts. Le jeune garçon est attiré par Yun, une fille de sa classe brillante qui suit les mêmes cours de dessin et a un vrai talent pour représenter les couleurs. Timide, il n’ose guère lui révéler ses sentiments, et se demande si Yun ne préfère pas Wen Jun, un garçon sportif de sa classe issu d’une bonne famille, beaucoup plus populaire que lui et qui désire lui aussi intégrer les Beaux-Arts… Les trois jeunes gens doivent travailler dur pour passer le concours d’entrée au lycée des Beaux-Arts, tant les places sont limitées, d’autant que Rucheng et Yun ne sont pas à l’abri de coups du sort…

Golo Zhao manifeste au fil de son œuvre son appétence pour la peinture du quotidien et la représentation des sentiments. L’auteur chinois a acquis une notoriété en France depuis la publication de La balade de Yaya (7 volumes aux Éditions Feï, Prix des Écoles au festival d’Angoulême 2012) suivi par la suite par d’autres récits comme Le monde de Zhou Zhou (Casterman), Au gré du vent (Pika) et Entre ciel et terre (Cambourakis, où il explore les légendes de la Chine ancienne). Sans être autobiographique, La plus belle couleur du monde pioche sans aucun doute dans les souvenirs de l’auteur, qui met en scène la vie quotidienne de collégiens des années 1990 amateurs de cartes à collectionner, qui écoutent leur musique à l’aide de cassettes et sont confrontés à la pression du système scolaire chinois.

Golo Zhao – Glénat pour l'édition française

Le récit s’articule autour de l’année de troisième de Zhou Rucheng, un élève au profil assez banal – si ce n’est qu’il désire entrer en école d’art – qui développe des sentiments pour une fille de sa classe et se retrouve, avec ses deux amis, confronté à la violence du racket. Le principal talent narratif de Golo Zhao réside dans sa capacité à créer une tension dramatique à partir de situations issues du quotidien, si bien que La plus belle couleur du monde s’avère un page turner qui tient en haleine son lecteur jusqu’à la dernière page. Une belle prouesse pour un livre centré sur les sentiments de ses personnages et dénué de tout sensationnalisme.

Golo Zhao – Glénat pour l'édition française

Golo Zhao témoigne dans ses planches d’une grande maîtrise de la couleur, une technique que le jeune Zhou Rucheng s’acharne justement à acquérir tout au long du récit. Les dégradés de couleurs sont extrêmement réussis – et il faut aussi pour cela rendre hommage à la qualité d’impression de l’ouvrage – et le dessinateur prend un grand plaisir à peindre les nuances rosées du ciel, comme le montre la couverture. S’il est happé par le récit, le lecteur reviendra sans aucun doute sur ses pas pour contempler certaines planches.

La plus belle couleur du monde excelle dans la représentation des sentiments et fait (re)vivre au lecteur des sensations propres à l’adolescence. Un récit ample et maîtrisé de bout en bout à mettre entre les mains des adolescents comme des adultes.