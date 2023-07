L’effrontée - la critique du film + le test Blu-ray

Résumé : Charlotte, treize ans, en a terminé avec l’enfance et si elle sait ce qu’elle ne veut plus être, elle ne sait pas encore ce qu’elle veut devenir. L’adoration que lui voue Lulu, une petite voisine de six ans, l’agace, et elle est fascinée par Clara Bauman, enfant prodige et pianiste surdouée qui a le même âge qu’elle.

Critique : Portrait émouvant et fin d’une adolescente à laquelle la débutante Charlotte Gainsbourg donne beaucoup de fraîcheur, gros succès de 1985, L’effrontée n’a rien perdu de son pouvoir envoûtant : Claude Miller parvient à tracer l’itinéraire de son héroïne, qui entraperçoit une autre vie possible à l’âge où elle éprouve l’insatisfaction et la rébellion, avec une légèreté miraculeuse ; rien jamais ne pèse et les multiples notations, sans jamais verser dans le symbolisme appuyé, composent un ensemble d’une belle cohérence.

Car c’est d’abord par ses détails que le film séduit : tel gros plan du père regardant Bernadette Lafont avec une indéfinissable tristesse – ou du regret -, Lulu jouant à « un deux trois soleil » en se déculottant ou dansant devant un miroir, les échanges entre Léone et Charlotte : autant de petits bonheurs délicats qui se succèdent sans cesse. Les dialogues, tout aussi réussis, disent la difficulté à communiquer ou simplement exister : de « je suis membre de rien cette année » à « je suis personne », l’adolescente se définit par des manques qu’elle aspire à combler, au prix de rêveries ou de semi-mensonges ; mais ce sont aussi des répliques culte qui, trente ans après, sont restées dans nos mémoires (« C’est p’tit, c’est moche et c’est tout », « je voudrais être n’importe qui sauf moi », « j’veux pas qu’ Charlotte s’en va avec la pianiste ! » par exemple). Les scénaristes sont parvenus à gommer les mots d’auteur tout en soignant chaque parole.

Mais évidemment, ce qui fascine, c’est l’évolution d’un personnage victime d’un univers étriqué, qui hésite entre son enfance, représentée par Lulu, et les tentations adultes qui la mènent au bord du viol (belle séquence quasi onirique), qui veut encore dormir avec son père mais rêve d’ailleurs chatoyants. À cet égard, le début déjà pose les enjeux du film : Charlotte et son angoisse devant le vide du plongeoir, Charlotte bloquée par une vitre derrière laquelle est dessinée une grenouille écorchée comme elle, mais aussi derrière laquelle Clara joue et, par écran interposé, lui sourit en un improbable champ-contrechamp. Sans insistance, tout y est en quelques minutes. Mais la réussite vient également de la galerie de personnages croqués avec une réjouissante alacrité : Lulu, le père, Léone, mais aussi les figures plus esquissées de l’impresario (Jean-Claude Brialy) ou de l’inaccessible Clara, voire du frère (Simon de La Brosse) dont les apparitions mêlent la tendresse à la provocation. Là encore, c’est tout en finesse que ces figures évoluent et forment un maillage étroit et lumineux, savamment élaboré mais dont les coutures sont invisibles. Et puis, disons-le, L’effrontée est profondément émouvant : entre les nuances d’ attraction / répulsion qui lient tous ces personnages inaptes à dire l’essentiel et la fin bouleversante (on n’a pas oublié la course de Lulu, ni la fermeture à l’iris), on a souvent la gorge serrée entre deux sourires attendris. On aime de nombreux films de Claude Miller, mais celui-ci a un charme singulier, une allégresse teintée de mélancolie subtile. Bref, c’est une réussite d’une constante justesse.

Le DVD

Les suppléments :

Le morceau de choix de ces bonus, c’est évidemment le long (29 minutes) retour sur le film, depuis la création des scénaristes jusqu’à la réception et l’accusation de plagiat ; le nombre d’intervenants garantit des éclairages très différents et toujours intéressants. On peut bien sûr s’interroger sur la validité de ce regard rétrospectif qui a tendance à embellir, mais tout n’est pas si rose et si le tournage fut « joyeux », l’amertume des scénaristes ou du réalisateur est perceptible.

Les deux autres témoignages, ceux de Ludivine Sagnier (8 minutes 30) et Charlotte Gainsbourg (13 minutes 30), sont très sensibles et montrent l’influence du film sur la première et la richesse des souvenirs de la seconde. La bande-annonce d’époque complète ces suppléments constamment passionnants.

L’image :

Une véritable cure de jouvence pour cette copie au piqué irréprochable, aux couleurs ravivées et aux noirs profonds, avec juste ce qu’il faut de grain.

Le son :

Les dialogues sont nets, parfaitement audibles, et la piste restaurée en restitue toutes les nuances ; la musique a également beaucoup de présence et le concerto sonne de belle manière.