Dites-lui que je l’aime - Claude Miller - critique

Résumé : Solitaire et introverti, David (Gérard Depardieu), comptable dans une petite ville de Savoie, est depuis longtemps amoureux de Lise (Dominique Laffin). Celle-ci, désormais mariée et jeune mère, repousse pourtant avec la même douceur les avances répétées de David.

Critique : Le jeune homme vit dans une sorte de pension de famille qui a pour gardien un original bavard et sentencieux (Claude Piéplu), où il croise souvent Juliette (Miou-Miou) sa voisine. Celle-ci, extrêmement timide, n’ose pas lui avouer son amour. Il y a aussi François (Christian Clavier), un collègue très invasif, sans-gêne et plutôt goujat, qui se veut ami et recherche sa compagnie.

Mais David semble ne rien voir, et reste obnubilé par sa passion pour Lise. Il prétend se rendre chaque week-end dans la chalet de ses parents en pleine montagne, et leur rendre visite en maison de retraite. Or, ceux-ci sont morts depuis un moment, et ses déplacements n’ont qu’un seul but : aménager la maison pour pouvoir y accueillir Lise. Celle-ci, dans son petit pavillon avec son prosaïque mari et son bébé n’en a pourtant aucune intention.

Le récit va décrire crescendo l’obsession morbide et impossible d’un homme pour une femme sublimée mais finalement ordinaire et qui n’en demandait pas tant. Rien ne semble le distraire de son objectif : ni son ami qui veut le sortir pour qu’ils aillent draguer ensemble, ni les regards enamourés de Juliette qu’il ne voit même pas. L’évolution de l’histoire, qui se tend au fur et à mesure, ne paraît pouvoir conduire qu’à un drame.

Claude Miller, avec ce deuxième film servi par une belle distribution, et après le remarquable La meilleure façon de marcher (1976), réussit, avec la complicité de Luc Béraud, une adaptation rude et d’une froide beauté du livre Ce mal étrange (1960) de la brillante autrice américaine de romans policiers, Patricia Highsmith.