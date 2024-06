L’élixir de Dieu T.2 : Deux ex Alambicus – Gihef et Christelle Galland - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous replonge dans les couloirs du couvent Saint-Patrick en 1929 aux États-Unis et de son groupe de religieuse. Deux agents fédéraux viennent enquêter sur un lynchage, soupçonnant le Klu-Klux-Klan, le shérif leur explique qu’il s’agirait plutôt d’un règlement de comptes entre trafiquants d’alcools, très courant en ces temps de prohibition. Mais l’un des agents trouve sur le corps un document avec l’adresse du couvent Saint-Patrick...

Critique : L’intrigue, qui se densifiait avec le premier tome, évolue encore dans cette suite et les sœurs du couvent Saint-Patrick ne sont pas au bout de leurs peines, loin de là. Elles ont mis le doigt dans un engrenage infernal dont elles ne voient plus comment s’en sortir. La violence des gangsters entre dans les murs du couvent, tandis que le Klan rôde encore et toujours.

Pourtant, ces religieuses n’ont pas dit leur dernier mot et vont tout faire pour sauver leur lieu de vie, cette maison du seigneur où se répand malencontreusement la violence et l‘alcool.. On retrouve avec plaisir la galerie de personnages haut en couleur formant ce petit groupe et les gangsters, grands propriétaires, chef du Klan et autres méchants de tous acabits, plus dangereux les uns que les autres. Dangereux, mais pas meurtriers, car nos sœurs ont la chance de tomber sur des mauvais garçons qui ne peuvent aller au bout de leurs menaces. Car les événements extérieurs qui empirent leur situation se révèlent parfois aussi favorables, leur sauvant la mise.

© Gihef et Christelle Galland / Grand Angle

Une comédie bien tournée où la venue des agents fédéraux complique encore un peu plus la tâche. Mais il ressort de cette BD la force de l’union et du pardon, l’acceptation de l’autre, valeurs qui permettent à la communauté religieuse de tenir bon face à l’adversité. Il fallait cela pour que le personnage de Molly fasse son chemin et évolue après le retournement de situation du précédent tome.

Le dessin de Christelle Galland est toujours aussi vif, les décors réalistes, les personnages expressifs rendent les bonnes sœurs attachantes et les gangsters détestables. On s’inquiète pour tout ce petit monde. Les couleurs rendent toujours aussi bien le soleil de plomb et les étendues de sable tout comme les forêts des Etats-Unis. Les scènes d’action sont dynamiques et on est entraîné par les personnages courant en tout sens tandis que les problèmes s’empilent et que la composition serrée contribue à faire monter la tension.

L’élixir de Dieu T.2. Deux ex Alambicus conclut cette comédie en deux tomes riche en événements, surprises et actions.