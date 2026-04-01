Critique

CINÉMA

L’enfant bélier - Marta Bergman - critique

Le 21 avril 2026

Extrêmement bien documenté, le nouveau film de Marta Bergman, qui avait été repérée à l’ACID en 2018, constitue un drame cinglant et hautement éthique sur les enjeux de l’immigration. Une mise en scène saisissante qui rappelle à bien des égards le cinéma de Bertrand Tavernier.

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