L’escale - Kaveh Bakhtiari - critique

Résumé : À Athènes, le modeste appartement d’Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour des migrants qui, comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres pays occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et du passeur à qui ils confieront peut-être leur destin...

Critique : Ce long métrage documentaire est le premier de son auteur. Ce dernier en a eu l’idée lorsqu’il était en Grèce pour la présentation de son court métrage, La valise, et qu’il a entendu parler de ce lieu de transit. Il a alors décidé de rester en compagnie de ces immigrés pendant près d’un an, de les suivre au quotidien, et d’en faire un film. Un témoignage brut mais essentiel sur ce qu’il dit de la misère et des conditions épouvantables que doivent affronter les migrants afin de trouver refuge en Europe.

Ce tournage, complètement illégal et sans autorisation, n’a pas été une chose facile. Et pourtant, le spectateur est immergé dans ce quotidien, il touche du doigt ce que représente la vie de ces gens partis à la recherche d’une vie meilleure. Se dessinent alors des portraits de migrants émouvants, bouleversants, que l’on n’aurait pas vraiment envie de quitter et dont on aimerait bien suivre la fin du périple. Malheureusement, les événements dramatiques qui ont frappé la Grèce quelques années après le tournage (crise économique, montée de mouvements fascistes) ont encore aggravé la situation de ces hommes et femmes dignes, mais dépossédés de tout.

Un modèle de documentaire coup de poing, sans pathos ni complaisance, qui fera date !