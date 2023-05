L’essence de l’art, une investigation – Denis Couchaux - critique du livre

Résumé : L’ouvrage s’intéresse à ce que l’on ressent face à une œuvre d’art, que ce soit au moment de sa création ou de son observation. La définition de cette expérience esthétique soulève de nombreuses questions auxquelles cette enquête tâche de répondre.

Critique : On a déjà entendu ces constats à la sortie d’une exposition : « cette peinture m’a bouleversé ». Ou peut-être a-t-on soi-même prononcé ce type de phrase. Denis Couchaux a décidé de creuser l’affaire et de chercher l’origine de cette impression. Son enquête suscite, bien évidemment, d’autres interrogations. Comment réagit-on devant une œuvre d’art ? Pourquoi telle musique nous touche et pas une autre ? Pourquoi le ressenti diffère-t-il selon la personne ? Qu’est-ce que l’art au final ? A-t-on la même vision de l’art partout dans le monde ? Et tant d’autres questions, qui trouveront des solutions tout au long de cette enquête passionnante.

Ce livre se compose de plusieurs chapitres, eux-mêmes fondés sur des sous-chapitres numérotés. Il est donc facile de suivre le raisonnement de l’auteur, chaque partie étant un pas vers des réponses potentielles.

S’appuyant sur des études neurologiques, mais aussi sur l’histoire de l’art, les sciences cognitives, le fonctionnement de notre cerveau, Denis Couchaux rassemble des données éparses et fait ressortir des hypothèses, comme un fil que l’on tire, qui nous amènent de plus en plus loin, sur une piste inconnue. Et les chemins empruntés par l’auteur, ses propositions d’explication sont vraiment passionnantes. C’est une autre manière, non pas d’aborder l’art, mais de le comprendre et surtout de mieux se connaître soi-même.

Souvent, Denis Couchaux part d’une expérience personnelle et développe ensuite sa pensée vers une approche plus globale, ce qui aide à se projeter dans ses idées.

Une des forces de ce recueil est de parvenir à saisir l’insaisissable, à entrevoir un chemin dans une jungle touffue.

Nous avons longtemps pensé que la perception de l’art est affaire de goût. Certes, cela compte, mais l’auteur nous montre que notre ressenti extatique devant une œuvre est bien plus que cela.

Dans son raisonnement, tout semble s’emboîter de manière logique, tellement imparable que Denis Couchaux s’interroge. Est-ce trop beau pour être vrai ? Est-il possible de se fonder sur une tentative de définition de l’expérience esthétique et d’aboutir à une théorie de l’art, son essence, sans être un chercheur spécialiste du domaine ?

Peut-être. Et l’auteur nous rappelle avec humilité que tout ce qu’il propose reste à démontrer. D’ailleurs, le « je » qu’il emploie tout au long du livre démontre une volonté de fuir tout dogmatisme.

Mais allons plus loin : quand bien même cette théorie s’avérerait infondée, voire fausse, le voyage au long de cette enquête justifierait déjà pleinement son existence. Car ce livre est une immersion non seulement dans le monde de l’art, mais aussi dans la mécanique de notre cerveau. Et l’on y apprend beaucoup, tout en gardant le plaisir d’une lecture fluide.

L’essence de l’art est une enquête palpitante qui nous permet de comprendre notre ressenti esthétique devant une œuvre. Entremêlant différents domaines, scientifiques, historiques, esthétiques pour faire éclore des pistes de réponses, Denis Couchaux nous offre un livre instructif, passionnant, en somme réussi.