L’étrange quotidien de Christopher Chaos – James Tynion IV, Tate Brombal, Isaac Goodhart – la chronique BD

Résumé : New Briar est une ville de banlieue comme les États-Unis nous en proposent tant, avec ses pavillons et son lycée. Avec son aspect androgyne, ses airs de Géo Trouvetout et sa bosse des maths, Christopher Chaos a du mal à s’intégrer dans sa classe, tout le contraire d’Hayden, au physique de jeune premier. Lorsqu’il voit son camarade se transformer en loup-garou avant d’être froidement assassiné dans un sous-bois par des hommes à l’allure spectrale, sa vie bascule. En effet, Christopher est lui-même doté de pouvoirs : il est capable de visualiser schémas et équations qui relient les choses de notre monde, ce qui lui offre la capacité de transformer le réel. En danger, Christopher mène l’enquête sur la disparition de son camarade et comprend rapidement qu’il n’est pas seul, et qu’une guerre de l’ombre oppose ces gens différents à un mystérieux corps de chasseurs…

Critique :L’éditeur Urban Comics a lancé en 2024 le label Urban Blast, qui regroupe dans un format souple à rabat les album destiné aux jeunes lecteurs et les récits young adult, auquel appartient notamment l’excellent Phenomena et donc L’étrange quotidien de Christopher Chaos. Imaginé par le duo formé par le redoutable James Tynion IV – maître moderne du récit d’horreur, à qui on doit notamment Something is Killing the children – et Tate Brombal, le récit s’inscrit dans la lignée des teenage movies à la sauce Stranger things pour construire une intrigue qui met en scène la persécution de personnages en raison de leur différence. Les lycéens marqués par cette différence sont des « monstres », qui deviennent loup-garous, sorcière, vampire… L’allusion aux discriminations liées à l’orientation sexuelle est transparente, tout comme l’homosexualité de Christopher, qui en pince pour son camarade Hayden. À cet égard, l’album est moderne et s’inscrit dans des enjeux de société contemporains. Les adversaires de nos héros – bientôt aidés par un énigmatique personnage – sont un corps de chasseurs qui incarnent le fanatisme religieux : leur repaire comme leurs costumes sont d’un blanc immaculé, et ils agissent à la manière d’une inquisition.

© James Tynion IV, Tate Brombal, Isaac Goodhart / Urban pour la traduction française

Sur le plan graphique, pas de surprise pour les lecteurs de comics : le trait d’Isaac Goodhart se fonde sur un trait fin et réaliste dans sa représentation des décors – qui mobilise les stéréotypes du genre (le bois, le lycée, le manoir…) – avec des aplats de couleurs vives, notamment pour représenter les phénomènes paranormaux. Le chara design des personnages (habillés à l’américaine) est réussi, notamment Christopher – cheveux bleus, ciré, lunettes rouges, air un peu ahuri – et ses acolytes Jordi (tendance vampire) et Viveka (sorcière à chats), ainsi que les fameux chasseurs.

© James Tynion IV, Tate Brombal, Isaac Goodhart / Urban pour la traduction française

Porté par James Tynion IV qui épice l’histoire avec son sens de l’épouvante, ce premier volume de L’étrange quotidien de Christopher Chaos s’appuie sur les codes du teen movie pour proposer un récit moderne sur la différence, dans lequel les monstres ne sont pas ceux que l’on croit.