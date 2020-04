L’heure d’été - la critique

Une chronique familiale à la fois légère et grave, douce et mélancolique, qui confirme l’éclectisme roboratif du cinéaste Olivier Assayas.

L’argument : C’est l’été. Dans la belle maison familiale Frédéric, Adrienne, Jérémie et leurs enfants fêtent les 75 ans de leur mère, Hélène Berthier, qui a consacré toute son existence à la postérité de l’oeuvre de l’oncle, le peintre Paul Berthier. La disparition soudaine d’Hélène, quelques mois plus tard, les obligera à se confronter avec les encombrants objets du passé. Cette famille, à l’apparence si heureuse, va-t-elle pouvoir rester unie ?

Notre avis : Cinéaste inclassable, Olivier Assayas n’en finit pas de surprendre. Après nous avoir fait fantasmer sur Asia Argento dans le très sensuel et très sous-estimé Boarding Gate, il revient avec L’heure d’été, une chronique en demi-teinte où la question du deuil est patiemment décortiquée. Ne pas se fier au style visuel plus conventionnel et au sujet a priori plutôt plombant : ce film porte bien la marque de son auteur. A travers une famille confrontée au deuil d’une mère, on assiste - souvent ému (mais une émotion subtile) - aux répercussions de ce décès sur tous les membres. Le chantage émotionnel prévisible est miraculeusement éludé et le sujet renvoie à des choses vécues par son aspect universel. Tout en discrétion, tout en sensibilité, Assayas révèle une vraie acuité à dépeindre la complexité de l’âme humaine et réussit à capter les émotions indicibles de ses personnages. Mieux, il parvient à tisser un vrai lien affectif entre le film et le spectateur. Remarquablement joué (excellent casting comprenant Juliette Binoche, Jérémie Rénier et Charles Berling) et scénarisé (situations qui échappent à tous les pièges mélodramatiques et au pathos gluant), L’heure d’été est un bel objet mélancolique. Suffisamment intense pour que l’on s’en réjouisse. Dans le cinéma franco-français actuel, disons-le : une authentique réussite.