L’homme à la Ferrari - Dino Risi - critique

Résumé : Francesco Vincenzini (Vittorio Gassman) est le patron prospère d’une fabrique de réfrigérateurs. Alors qu’il devient grand-père pour la première fois avec sa fille aînée, il doit faire face à la tentative de suicide de son fils cadet.

Critique : Dino Risi, accompagné de ses fidèles scénaristes Age et Scarpelli, a fait les beaux jours de la comédie italienne au sommet dans les années 1960. Ce film-ci n’est pas la plus bel exemple de cette période exceptionnelle.

L’histoire de ce quadragénaire pris par le démon de midi n’est pas des plus crédibles, et son aventure avec Carolina (Ann-Margret) l’ex de son fils, manque particulièrement de ressort. D’ailleurs, la présence de deux actrices américaines, Ann-Margret et Eleanor Parker (rôle carrément sacrifiée), coproduction oblige, nuit à la cohérence de l’ensemble.

Donc, Vittorio Gassman, sans vraiment d’alter ego, et qu’il ne fallait pas pousser pour en faire trop, va cabotiner à l’excès dans la peau du mâle italien d’après-guerre, version self made man.

Quelques pistes auraient pu être intéressantes, comme par exemple les retrouvailles avec un ancien camarade de guerre (côté fascistes visiblement) tombé dans la précarité, mais que le scénario abandonne rapidement.

Au final, une comédie pas vraiment drôle, assez poussive, manquant d’une véritable colonne vertébrale, et qui ne s’avère pas indispensable. Ni Dino Risi, plus subtil ailleurs, ni Vittorio Gassman, qu’il vaut mieux admirer dans ses rôles plus sobres, ne réussissent à placer ce film dans la liste des indispensables de la comédie italienne des années 60/70.