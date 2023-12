L’homme des vallées perdues - George Stevens - critique

Résumé : Un inconnu appelé Shane (Alan Ladd) arrive dans les plaines du Wyoming et demande l’hospitalité chez les Starrett, Joe (Van Heflin) et Marian (Jean Arthur). Leur jeune fils unique, Joey (Brandon de Wilde), est vite subjugué par l’adresse au tir de Shane.

Critique : Très vite, le cowboy solitaire peu loquace va charmer toute la famille. Outre Joey, son père Joe va trouver en lui une aide précieuse pour la ferme et Marian n’est pas insensible à son charme mystérieux. C’est à ce moment que Ryker (Emile Meyer), avec sa bande de ranchers, intensifie ses menaces envers les petits fermiers à qu’il essaie de faire quitter leurs terres qu’il considère comme les siennes. Les fermiers lui semblant soudés et n’ayant pas réussi à soudoyer Shane, le chef des ranchers décide d’employer les grands moyens en faisant venir un tueur professionnel de la ville (Jack Palance). Si le film possède un côté un peu pompeux et académique, il n’en reste pas moins une œuvre amère et désenchantée, qui de plus illustre le destin d’un homme qui ne s’y retrouve pas dans un monde qu’il ne reconnaît plus. La violence, qui monte petit à petit, allant jusqu’à un meurtre aussi stupide que lâche, n’y est pas du tout magnifiée, bien au contraire, et l’habileté aux armes est plus un handicap qu’un don juste digne d’admiration pour un gamin. Le lyrisme du film, l’utilisation des grands espaces et le personnage emblématique de Shane, l’un des meilleurs rôles de western d’Alan Ladd, en ont fait une référence du genre, malgré les défauts cités plus haut. Le film suivant de George Stevens sera Géant ("Giant", 1956), un film fleuve qui sera aussi la dernière apparition de James Dean.