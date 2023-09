L’Île du Crâne T.1 : Groosham Grange - Maxe L’Hermenier, Clément Lefèvre - la chronique BD

Résumé : Exclu de son collège et désespérant ses parents, David n’a pas d’autres choix que de partir en pension à Groosham Grange, une école mystérieuse sur une île. Entre des professeurs étranges et des élèves trop silencieux, les surprises vont bon train...

Critique : La comparaison avec l’œuvre de J. K. Rowling est désormais une étape pour toute bonne série fantastique qui se respecte dans le répertoire jeunesse, en roman comme en bande dessinée. Dans ces cas là, si le sujet, en l’occurrence un jeune collégien envoyé dans une école éloignée et sujette à la magie, s’en rapproche franchement, autant assumer et s’inscrire dans une histoire du type Harry Potter. C’est le cas avec cette BD qui nous plonge directement dans le bain : pas de dimension magique cachée mais une île coupée du monde, et très vite se multiplient des allusions aux vampires, loups garous et autres sortilèges. Si un envoûtement semble encore faire illusion auprès de certains élèves, le héros n’est pas dupe, et c’est une course contre la montre endiablée qui se joue en 72 pages, une belle performance qui laisse d’ailleurs penser que la série en garde sous le pied.

© Jungle / Lefèvre

Le dessin de Clément Lefèvre crée une ambiance bon enfant dès les premières pages, avec des visages rondouillards, quelques joues rougeottes, un nez bien empâté, bref des corps assez irréguliers pour des personnages propres à la BD jeunesse. Pour autant, le jeu de lumière est assez spectaculaire, les ombres étant un aspect fondamental de cette Île du Crâne : regards dissimulés, parties de classe ou de l’école dans la pénombre, les erreurs se paient cash dans cette école de Groosham Grange et l’obscurité a sa part de responsabilité, tout comme la lumière peut ramener espoir et courage au protagoniste, et donc au lecteur.

Premier tome très encourageant, L’île au Crâne lance une école de sorciers d’un genre non pas nouveau, mais non dénué d’intérêt.