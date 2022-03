Néo T2 Un Nouveau Monde – L’Hermenier et Djet d’après Michel Bussi - la chronique BD

Résumé : "Néo T2 Un Nouveau Monde" nous permet de retrouver Zyzo de la tribu du tipi et Alixe de la tribu du château. Dans un monde ravagé par un gaz toxique auquel seuls les enfants ont survécu, des groupes ont trouvé refuge dans Paris et ont formé différentes tribus. Après bien des déboires, les tribus du château et du tipi ont fusionné, afin d’augmenter leur chance de survie. Mais des révélations cachées, et les actions de Mordélia, une jeune fille qui refuse cette union, vont remettre en cause cette alliance fraîchement nouée...

Critique : Zyzo et Alixe s’aiment alors que tout semblait s’y opposer. Leur tribus respectives se détestaient, elle est reine, lui n’est pas roi. Pourtant, l’amour est là et ils se sont trouvés. Mais tout va être remis en question par une découverte inattendue. Le couple va traverser une période difficile, tandis que les deux tribus affrètent un bateau pour descendre la Seine jusqu’à la mer et voir s’ils trouvent d’autres enfants. L’intrigue se développe et de nombreuses questions apparaissent dans ce deuxième opus.

Les personnages se densifient davantage et certains commencent à évoluer dans de bonnes ou mauvaises directions. On voit se préparer des événements qui devraient exploser dans le tome trois.

Le récit devient vite prenant. Au départ, on s’interroge sur l’intérêt d’une nouvelle histoire post-apocalyptique avec des enfants, et puis les événements entraînent le lecteur, sans lui laisser de répit. Les questions commencent à germer, on se prend à suivre Zyzo et ses compagnons, tout en s’interrogeant sur ce que leur réserve l’avenir.

Le dessin de Djet n’y est pas étranger. L’histoire enchaîne l’action et la réflexion à un rythme soutenu, le graphisme se révèle tout aussi haletant. Les personnages expressifs, dynamiques, sont diablement attachants. Les décors surprenants de ce Paris dévasté et envahi par la nature réservent de belles surprises. Les couleurs sont vivantes et les mises en scène n’hésitent pas à jouer des perspectives, pour accentuer la force de certains passages. Les compositions parfois déstructurées restent totalement compréhensibles, offrent aussi un chaos correspondant au choc de certaines nouvelles.

Néo T2 Un Nouveau Monde se révèle un plaisir à lire, et l’on ne peut qu’attendre le tome suivant avec impatience, en espérant trouver réponse à nos nombreuses questions.