L’île mystérieuse - la critique du film + le test Blu-ray

Résumé : Deux hommes parviennent à s’échapper de prison grâce à deux complices qui organisent une évasion incroyable, à l’aide d’une montgolfière ! Le trajet dans les airs n’est pas de tout repos car une tempête éclate et les quatre compères s’écrasent sur une île déserte du Pacifique. L’un d’eux manque à l’appel et ils remarquent très vite que d’étranges et inquiétants phénomènes se produisent ici…

Critique : Cy Endfield est peu connu sous nos contrées ; nombre de ses films sont introuvables et on ne retient plus guère, hormis cette Île mystérieuse, que son Zoulou, si bien qu’il est difficile de juger d’une éventuelle cohérence ou d’établir une vision d’ensemble. Le personnage semble pourtant passionnant : scénariste, réalisateur, mais encore magicien et inventeur, il a été victime du maccarthysme et contraint à l’exil. C’est donc en Grande-Bretagne (et en Espagne) qu’il a filmé cette adaptation ébouriffante de Jules Verne, intégrant au mieux les effets spéciaux de Harryhausen et prétexte à des aventures délirantes.

Le métrage commence pourtant presque sagement, avec une évasion pendant la guerre de Sécession, évasion rocambolesque en ballon. De ce début nerveux Endfield tire le meilleur en accumulant les péripéties avec une belle efficacité. Mais dans ce qui est encore à peu près réaliste les trucages apparaissent déjà, dans leur naïveté charmante, et vont peu à peu contaminer le film entier (stop-motion, matt painting) en lui donnant un aspect féerique qui sied bien à ce livre d’images coloré. Voici donc les évadés sur une île déserte, motif dont on sait la richesse, de Robinson Crusoé à Lost en passant par Michel Tournier, mais dont le scénario donne une version sage et propre : n’étaient les monstres (un crabe, un oiseau, des abeilles et une pieuvre géants), le lieu serait idyllique, puisque, dans une conception presque rousseauiste, la nature semble pourvoir à tout. Ainsi les personnages trouveront-ils viande, légumes et eau sans grande difficulté ; le hasard d’un naufrage leur procurera même une double présence féminine. Et si les outils leur font défaut, une caisse de matériel dont on apprendra vite d’où elle vient aura la bonne idée de venir s’échouer sur la plage. Vision enfantine, naïve, sans aucun doute. Mais quel plaisir de feuilleter cet album constamment animé et inventif !

Avec l’apparition de Némo, auquel Herbert Lom apporte son autorité, le rythme s’essouffle un peu, le bavardage tend à l’emporter dans des discussions oiseuses qui, heureusement, ne durent pas, le volcan mettant un terme à l’aventure. C’est la partie la plus faible du film, malgré de belles séquences de destruction, peut-être parce que la magie est rompue : les explications de Némo, outre qu’elles alourdissent le métrage, rompent ce qu’il pouvait avoir de mystérieux et le réduisent à un discours humaniste compassé qu’une voix off caverneuse caricature.

On pourra regretter des acteurs transparents ou une mise en scène parfois trop sage, reste que les inventions visuelles font le prix de ce film gentiment désuet : les ruines sous-marines, les grottes à l’éclairage outré et les animaux fantastiques ont le charme des contes anciens et indémodables.

Le Blu-ray :

Une restauration très soignée qui redonne du pimpant à ce film naïf, accompagnée d’une bonne synthèse de l’œuvre de Harryhausen.

Les suppléments :

Les chroniques de Ray Harryhausen (55mn) est un documentaire sur le maître de la stop-motion, solide et complet, même s’il reste très traditionnel dans sa forme. L’occasion d’en apprendre plus sur lui, de mesurer son inventivité, mais aussi de voir des extraits de films rares, dont les Contes merveilleux récemment réédités, ainsi que ses superbes dessins. Les autres bonus sont moins conséquents : une featurette dans laquelle Harryhausen explique son travail sur L’île mystérieuse et qui n’évite pas les redites (9mn), une galerie photos et la bande-annonce.

L’image :

La copie est de toute beauté, débarrassée du moindre parasite ; elle respecte également les inégalités : extrême précision des plans tournés en décors naturels, définition imparfaite dans les scènes truquées ou les stock-shots. Quant aux couleurs, elles rendent justice au travail du chef opérateur, jusqu’aux éclairages artificiels des grottes.

Le son :

Peu de différences entre les deux versions originales (2.0 et 5.1) : les dialogues sont très légèrement étouffés, mais clairs ; néanmoins, c’est surtout la musique de Bernard Herrmann qui emballe : l’orchestre sonne avec une ampleur et une précision remarquables. La VF d’époque est nettement plus étriquée.