L’incroyable histoire du facteur Cheval - la critique du film

Résumé : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Notre avis : Au cœur de la Drôme, ce département de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux portes du soleil, se dresse un monument de douze mètres de hauteur et de vingt-six mètres de long, unique au monde, construit en dépit de toute règle d’architecture mais néanmoins reconnu comme une œuvre de l’art naïf et classé au titre des Monuments Historiques le 2 septembre 1969 par André Malraux, alors Ministre de la Culture. Une œuvre aussi inclassable qu’universelle nommé le Palais idéal à qui Ferdinand Cheval dit le Facteur Cheval consacra 33 ans de sa vie.

Ferdinand Cheval naît en 1836 dans le petit village de Charmes tout proche de Hauterives. Après avoir été boulanger, puis ouvrier agricole, il devient facteur en 1867. En 1878, il est affecté à Hauterives où il effectue quotidiennement, à travers la campagne, une tournée de plus de trente kilomètres. Lors de ses longues heures de marche, il imagine un palais féerique. En 1879, année de la naissance de sa fille Alice, au cours de sa distribution de courrier, son pied bute sur une pierre qui l’envoie dans le fossé. Toujours curieux des richesses de la nature, il observe l’objet responsable de sa chute et constate qu’il est entouré de belles pierres à la forme particulière (certaines évoquent des caricatures, d’autres des animaux). Aidé de sa fidèle brouette, il décide d’en ramasser un grand nombre dans l’espoir de pouvoir donner jour à son projet. Si la nature se fait sculpteur, lui décide de devenir maçon et architecte. Inspiré par la nature, les cartes postales et les magazines illustrés qu’il distribue, il bâtit seul ce palais de rêve peuplé d’un incroyable bestiaire - pieuvre, biche, caïman, éléphant, pélican, ours, oiseaux… Mais aussi des géants, des fées, des personnages mythologiques ou encore des cascades, des architectures de tous les continents. Pour son voisinage, il n’est qu’un pauvre illuminé mais l’amour pour sa fille et son désir d’ailleurs lui permettront de passer outre ces quolibets.

Réaffirmant, après De toutes nos forces sa volonté de donner la parole à de doux rêveurs un peu lunaires habituellement peu mis en lumière, Niels Tavernier construit un récit pudique qui avance doucement au rythme de son héros, entre ténacité et humilité. Autour d’un être hors norme doté d’une force décuplée pour affronter l’adversité, il nous conte l’histoire extraordinaire d’un homme simple et introverti qui, malgré les innombrables épreuves que la vie lui inflige, trouve le courage de réaliser son rêve au point de pouvoir être considéré aujourd’hui comme un héros de cinéma.

Une fois passé le stade de l’admiration face à la réalisation d’un projet aussi pharaonique, force est de constater que le mystère reste entier sur les raisons qui ont poussé cet homme taiseux et presque analphabète, plus à l’aise au milieu des oiseaux que des hommes, à s’acharner à bâtir, dans la souffrance et le mépris, cet incroyable édifice. C’est finalement la part de folie associée à un doux grain de poésie, dont le réalisateur entoure délicatement cet asocial attachant, qui nous ouvre les portes de sa richesse intrinsèque, sublimée par un Jacques Gamblin totalement habité par son rôle. Il a appris la texture des pierres et restitue à la perfection le maniement des outils. Le visage émacié, la moustache drue, vêtu de l’uniforme du facteur, il a le talent de nous convaincre seulement d’un geste ou d’un regard qu’il est réellement Ferdinand Cheval, cet homme capable de rester de marbre tout en véhiculant d’intenses moments d’émotion. A ses côtés, la magnificence d’une Lætitia Casta tout en retenue jette un voile de tendresse partagée sur cette rude épopée. Des seconds rôles efficaces, de Natacha Lindinger qui irradie l’écran à Florence Thomassin d’une poésie décalée en passant par Bernard Le Coq, toujours entre humour et douceur, complètent avec justesse cette aventure généreuse et terrienne qui bénéficie également de la beauté majestueuse mais jamais tapageuse (à l’image du jeu des acteurs) des paysages de la Drôme.