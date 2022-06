L’introuvable rentre chez lui - Richard Thorpe - critique

Résumé : Nick Charles (William Powell), détective à la retraite, décide de passer des vacances avec sa femme Nora (Myrna Loy) chez ses parents (Lucille Watson et Harry Davenport), qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Et pour cause, son père médecin n’a jamais supporté que Nick devienne détective. Dès le premier soir, ils découvrent un cadavre sur le seuil de la maison familiale.

Critique : Pour ce cinquième épisode des aventures de L’introuvable (The Thin Man en VO), si l’on retrouve toujours le couple vedette William Powell et Myrna Loy, la réalisation change de main. En effet, W.S. Van Dyke, à qui l’on doit les quatre premiers opus, est décédé en 1943. C’est Richard Thorpe qui reprend le flambeau de ce que l’on pourrait nommer aujourd’hui une "franchise".

Le contexte reste toujours le même : le couple Charles imaginé par Dashiell Hammett, de fins limiers tout en décontraction, va être confronté à une série de meurtres sur laquelle ils devront enquêter presque malgré eux. La particularité de cet épisode est de quitter la ville pour situer son intrigue à Sycamore Springs, petite bourgade où le héros a passé sa jeunesse. L’enquête va lui faire retrouver plusieurs personnes qui y sont mêlées et qu’il a côtoyées à cette époque. De plus, il va être confronté à son père qui le traite toujours comme un galopin. Et cette fois, loin des mondanités, avec des cocktails qui se feront plus rares !

Richard Thorpe et ses scénaristes Robert Riskin et Dwight Taylor ont su renouveler la série tout en en préservant l’esprit.

Le couple William Powell et Myrna Loy, flanqué de leur chien Asta, dégage toujours la même élégance décontractée. Un dernier épisode sera tourné en 1947, avec le même couple vedette, mais sans Richard Thorpe.