La vallée de la vengeance - Richard Thorpe - critique

Résumé : Owen (Burt Lancaster) et Lee (Robert Walker) ont été élevé comme des frères par le veuf Arch (Ray Collins), le plus gros éleveur de la région. Autant Lee, le fils légitime est paresseux, joueur et coureur de jupons, autant Owen, adopté lorsqu’il était enfant, travaille dur et s’efforce de faire progresser le ranch.

Critique : Ce long métrage, qui relève plus du mélodrame familial que du western proprement dit, est réalisé par un touche-à-tout de Hollywood, Richard Thorpe. Celui-ci a commencé sa carrière dans les années 1920, et s’est frotté à presque tous les genres : western donc, mais aussi films d’aventures, de cape et d’épée, des policiers et même des films musicaux avec le célèbre Le rock du bagne ("Jailhouse Rock" 1955) avec Elvis Presley.

Il revisite ici le mythe de Caïn et Abel en développant l’inimitié entre deux frères. Lee, fils légitime, sans morale, marié, n’assume pas la grossesse de sa maîtresse Lily (Sally Forrest), ne pense qu’à l’héritage qui l’attend, et passe le plus clair de son temps à perdre aux tables de poker. Tout au contraire, Owen, sans doute pour honorer son statut d’enfant adopté, est irréprochable et se fait un point d’honneur à rattraper les frasques de son frère qui en profite bien.

Les choses vont se compliquer quand Lee, outre mettre la grossesse de Lily sur le dos d’Owen, va tenter de vendre du bétail pour son compte personnel.

Le récit sec et sans fioritures met en valeur le jeu des deux interprètes principaux. Burt Lancaster, encore au début de sa carrière, droit, sombre et massif, n’hésite pas à jouer du coup de poing au besoin. Robert Walker est parfait dans ce rôle peu reluisant de menteur et tricheur, mais qui pourtant ne manque pas d’un certain charme. Cet acteur, qui est passé à la postérité avec sa participation marquante à L’inconnu du Nord-Express ("Strangers on a Train" 1951) d’Alfred Hitchcock, est mort brutalement à seulement trente-deux ans en août 1951. Il est le père de Robert Walker Jr. (1940-2019), acteur lui-aussi, qui fit une carrière honorable au cinéma et à la télévision.