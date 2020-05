L’invitation - la critique de la pièce

Résumé : Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer... Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?

Notre avis : Si ses one-man-show ont largement contribué à sa notoriété, Gad Elmaleh s’est déjà prêté au jeu théâtral il y a une vingtaine d’années dans Tout contre de Patrick Marber, où il donnait la réplique à Anne Brochet. Depuis avril dernier, il est au théâtre de la Madeleine, en compagnie de la ravissante Lucie Jeanne et de son complice et néanmoins directeur artistique Philippe Lellouche de ce même théâtre (il signe également la mise en scène), dans une pièce qui nous ramène aux pires moments du théâtre dit de boulevard.

A peine le rideau s’ouvre t-il que déjà le public applaudit. Il faut dire qu’ils sont venus nombreux, les fans de l’humoriste ! Plus attirés par sa présence que par la qualité d’une intrigue qui se révèle bien vite creuse. Mais peut-être ont-ils eu raison. Car si les personnages ne brillent guère par leur finesse, Gad Elmaleh déploie assez d’énergie et d’imagination pour rendre attrayant cet avocat, séducteur imbu de lui-même, qui aura tôt fait de malmener ce naïf un peu simplet (à qui Philippe Lellouche accorde toute sa bonhomie), tout disposé à bien faire pour contenter ce nouvel ami providentiel, dont il admire l’aisance tant orale que financière.

Les comédiens remplissent certes leur rôle d’amuseur sans faillir (Lucie Jeanne n’est pas en reste) et leur complicité palpable fait au moins naître quelques sourires. Pourtant, malgré un décor chic et choc du plus bel effet, avec la tour Eiffel en arrière-plan, les rebondissements invraisemblables et les situations prévisibles lestent dangereusement cette histoire à l’intérêt plus que limité, qu’une mise en scène sans grande originalité ne sauve pas de l’ennui.

Une invitation que vous pourrez donc décliner sans le moindre regret.