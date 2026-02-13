Critique

L'Œuvre invisible - Vladimir Rodionov, Avril Tembouret - critique

L’énigme Trannoy

Le 13 février 2026

Dans L’Œuvre invisible, Avril Tembouret et Vladimir Rodionov ravivent la figure occultée d’Alexandre Trannoy, réalisateur des années 1950-60 obsédé par l’idée d’effacer ses propres images, au point de se dissoudre dans les marges de l’histoire du cinéma. Plus qu’une enquête documentaire, le film se déploie comme un récit quasi romanesque où la fiction agit par contagion sur le réel, jusqu’à produire un vertige qui sidère le spectateur.

