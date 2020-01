L’onde Dolto . T.1 - La chronique BD

Résumé : "Comprendre l’enfant comme un individu... Le temps de deux saisons radiophoniques qui l’ont rendue célèbre, Françoise Dolto a su trouver les mots pour répondre aux lettres de parents en difficulté avec leurs enfants."

Françoise Dolto a inventé ou donné ses lettres de noblesses à la pédopsychanalyse. Celle qui faisait peur à ses parents en disant plus tard qu’elle soignerait des enfants a eu gain de cause et a su influencer bien plus qu’une génération. Ses consultations, ses écrits, mais aussi son émission radio ont su influencer un public large, à même d’apprendre et de grandir alors qu’ils étaient adultes. Car être parent, c’est plus un challenge qu’un état naturel. Voilà le message que livrait cette femme attentionnée et passionnée, qui prenait le courrier des lecteurs chaque semaine et y répondait. Cette BD, issue de la collaboration entre les éditions Seuil et Delcourt, permet donc à un nouveau média de s’emparer de l’œuvre de Dolto, pas vraiment par avidité, mais plus pour une fois encore prolonger sa volonté, celle de l’accessibilité. Et quand on connaît l’appétit des nouvelles générations de parents pour ce format, l’idée est donc bienvenue.

Séverine Vidal, Alicia Jaraba Abellan / Seuil Delcourt

Le dessin est ainsi un nouveau vecteur du message de tendresse, de compréhension et de patience adressé par Dolto. Si sa fille Catherine est là pour faire surgir des souvenirs, évoquer des moments clefs, de doute ou de joie, c’est Séverine Vidal qui a construit la structure, tandis qu’Alicia Abellan s’est occupée de donner vie à ces éléments. Avec un style sobre mais enjoué, des décors parisiens des années 1970 bien en place, une vie de famille que l’on imagine complètement réaliste et authentique, c’est finalement sur les situations décrites de problèmes familiaux anonymes mais très généraux que l’originalité perce le plus.

Entre la vulgarisation et l’hommage, la diffusion et le témoignage, L’onde Dolto se veut une œuvre profonde par nature mais simple d’apparence, un beau livre de transmission de savoir et d’expérience, pour encore pas mal de générations...