Le Plongeon – Séverine Vidal, Victor L. Pinel - chronique BD

Résumé : Le Plongeon nous emmène dans la demeure de Yvonne. Octogénaire et veuve, seule dans sa grande maison, elle doit tout quitter pour se rendre en EHPAD. C’est un nouveau monde qui s’ouvre à elle, un monde avec ses interdits et son ambiance hospitalière qui donne bien peu l’impression d’un chez soi. Mais Yvonne, entre les visites de ses proches et ses moments de solitude, va aussi trouver de nouveaux amis et une histoire d’amour naissante. Elle va saisir l’occasion de vivre, et de partager, encore une fois.

Le récit démarre doucement, au rythme de la vie de Yvonne dont une page se tourne. La vente de sa maison, le devenir de son chien, les visites d’acheteurs potentiels, la famille qui l’aide pour son dernier déménagement, Yvonne, au centre de tout cela, s’interroge. Tout un pan de sa vie s’achève avec ce départ. Et un inconnu s’ouvre qui n’a rien de folichon, l’EHPAD.

Mais il ne s’agit pas de nous présenter un documentaire sur la vie en EHPAD, loin de là. Le récit s’axe sur Yvonne et sur son nouveau combat, continuer à vivre tant qu’elle le peut encore. Il y aura des hauts et des bas, des surprises et des déceptions. Mais au travers de tous ces petits moments, c’est justement la vie qui se dessine.

Yvonne nous emmène avec elle, avec ses doutes et ses espoirs, ses grandes défaites et ses petites victoires. On s’attache très vite à ce personnage émouvant et à ce voyage. Tous ces petits instants du nouveau quotidien d’Yvonne font mouche et on se prend vite d’affection pour son nouvel entourage, pour ces personnes qui aborde avec sérénité ou angoisse le dernier tournant de leur vie.

Séverine Vidal, Victor L. Pinel / Grand Angle

Le dessin de Victor L. Pinel enrobe cette galerie de personnages de beaucoup d’amour. Semi-réaliste, il nous offre de belles plages de silence, où les yeux et les corps s’expriment avec autant de force que les dialogues.

Les couleurs illustrent les décors, certes et surtout posent une ambiance, font ressortir une émotion. La mise en scène et les compositions des pages savent aussi ralentir le rythme pour nous faire percevoir le temps qui passe, pour suspendre ainsi un moment, le temps de saisir une crainte, une envie, un désir.

Le Plongeon est une BD réussie, tout simplement car elle touche en plein cœur. Des personnages attachants, une histoire simple et forte, des émotions qui vous cueillent sans prévenir au fil des pages. Un récit juste qui tout d’un coup, nous donne un peu de recul. Et on se prend à se demander si nous saurions gérer aussi bien qu’Yvonne le dernier tournant de notre existence.