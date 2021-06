Peaux Épaisses - Serge Le Tendre, Pasquale Frisenda - la chronique BD

Résumé : Les Peaux Épaisses sont des humains génétiquement modifiés, dont la carcasse, les organes et surtout la peau ont été renforcés pour leur permettre de travailler sur les chantiers spatiaux et les endroits les plus difficiles. Ils sont désormais traqués pour leur peau, et lorsque Lark, un mercenaire en lien avec un clan disparu, reçoit un message mystérieux, il sent que sa vie doit prendre un nouveau tournant…

En s’associant aux éditions Critic, les Humanoïdes Associés vont ainsi continuer de proposer de très belles adaptations de romans de science-fiction au public habitué aux bulles et aux planches. On se souvient par exemple de Silverberg avec Retour sur Belzagor ou encore Les Décastés d’Orion. Aujourd’hui, c’est le nouveau maître de la SF contemporaine, Laurent Genefort, qui a droit à un scénario de Serge Le Tendre pour rendre compte de son Peaux Épaisses (en attendant Spire ou Omale ?), dans une veine de polar spatial sombre à souhait, dans la lignée des Méta-Barons notamment. Cette chasse à l’homme emprunte à la fois à Jodorowsky et à Melville, et les rebondissements ne manquent pas pour cette adaptation, qui arrive à condenser en à peine plus de cent pages une solide histoire à la base.

Serge Le Tendre, Pasquale Frisenda / Les Humanoïdes Associés

Pour le dessin, c’est Pasquale Frisenda qui se colle à l’extension graphique de cet univers. Des gros bras, des armes perfectionnées, quelques endroits sales de la galaxie avant de terminer par les Peaux Épaisses, sortes d’ingénieurs d’Alien en plus moches. Et cette laideur choque au premier abord, car ce clan exilé n’attire pas la sympathie, on est loin des peuples beaux qui frôlent l’extinction de Valérian et du peuple des ombres par exemple. Pourtant, c’est cette absence de beauté et de finesse qui créé le réalisme et entérine l’atmosphère lourde et épaisse qui s’est dégagée depuis le début.

Serge Le Tendre, Pasquale Frisenda / Les Humanoïdes Associés

Adaptation solide, au scénario fidèle et au dessin travaillé, Peaux Épaisses régalera les fans de Genefort et les amateurs de bande dessinée de science-fiction, dans le digne héritage des Métal Hurlant ou des Asimov.