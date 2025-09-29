L’ordinateur des pompes funèbres - Gérard Pirès - critique

Résumé : Fred Malon (Jean-Louis Trintignant) se prépare le matin pour partir au travail. Il est abreuvé de reproches et de mots humiliants par son épouse Gloria (Léa Massari).

Critique : Il se trouve que Malon est statisticien pour une compagnie d’assurances. Il est particulièrement chargé de rechercher les risques de mort, notamment par accident, des clients, pour calculer leurs primes. Au moment où il va entamer une liaison avec Charlotte (Mireille Darc), sa secrétaire, il décide de calculer comment il pourrait se débarrasser de son épouse.

Le seul vrai intérêt de ce film potache, misogyne et plutôt mal fichu, est de voir Jean-Louis Trintignant dans une comédie particulièrement débridée, ce qui est plutôt rare. De fait, celui-ci s’en donne à cœur joie dans l’outrance verbale, les chutes ridicules et les grimaces significatives. L’histoire en elle-même, totalement farfelue, ne tient pas une seconde. Ce jeu de massacre ne met vraiment pas en valeur les trois actrices principales (Léa Massari, Mireille Darc et Bernadette Lafont), que l’on a fort heureusement vu mieux servies ailleurs.

Tiré d’un roman policier de Jean-Patrick Manchette qui a participé au scénario, ce film a totalement ignoré le côté policier pour se concentrer sur la comédie et les tribulations d’un homme, sérieux et rangé, qui tout à coup va totalement se déchaîner. Parfois drôle (la première sortie vaillante en moto), le long métrage reste bien lourd la plupart du temps, et sa modernité sur la libération des mœurs, où les premiers ordinateurs au travail ont un rôle, a pris un sacré coup de vieux.