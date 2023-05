Erotissimo - Gérard Pirès - critique

Résumé : Annie (Annie Girardot), l’épouse de Philippe (Jean Yanne), PDG d’une entreprise pour produits pour bébés, s’ennuie dans son bel appartement. Pensant que son mari la délaisse, elle décide de ressembler aux femmes qui peuplent les affiches publicitaires.

Critique : Le problème pour Annie, c’est que Philippe, exactement au même moment, apprend la visite d’un contrôleur fiscal dans ses bureaux. Celui-ci, M. Butor (Francis Blanche), un polyvalent pointilleux, va passer plusieurs jours à éplucher la comptabilité de Philippe et à le soumettre à des interrogatoires poussés sur son activité. De retour chez lui, il ne voit plus sa femme et ne pense qu’à dormir.

Le réalisateur Gérard Pirès et les scénaristes Nicole de Buron et Pierre Sisser (futurs cinéastes l’un et l’autre), tous trois débutants au cinéma, s’appuyaient sur l’air du temps pour concocter cette gentille satire qui dénonce timidement la société de consommation et la commercialisation de l’érotisme, au sortir de mai 68.

Dans une ambiance et des décors tendance pop, les considérations et la mise en scène lorgnant sur les tics publicitaires, qui paraissaient modernes à l’époque, ont sérieusement pris un coup de vieux.

De plus, les acteurs, les principaux, notamment Annie Girardot, Jean Yanne et Francis Blanche, aux forts tempéraments, semblent totalement en roue libre, et cabotinent à l’excès.

Une comédie un peu décousue, pas franchement désagréable, mais un peu agaçante et vraiment démodée.