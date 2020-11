L’ordre des médecins - la critique du film

Résumé : Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

Notre avis : Fils et frère de médecins, David Roux qui, lui, à préféré la voie cinématographique (journaliste de théâtre pendant 15 ans, il a ensuite été assistant-réalisateur et responsable littéraire dans une société de développement cinématographique avant d’aborder l’écriture et la réalisation de courts-métrages) s’inspire, entre réalité et fiction, de son histoire personnelle pour nous parler en toute lucidité de la vie. De la sienne, de la nôtre, de la vôtre, de ces interrogations auxquelles chacun d’entre nous se trouve inéluctablement confronté un jour ou l’autre à travers cette effroyable banalité qu’est la mort d’une mère.

© 2018 Pyramide Films - Louise Matas. Tous droits réservés.

Contrairement à Thomas Lilti (Hippocrate, Médecin de campagne, Première année) qui n’en finit plus de d’ausculter les rouages du monde médical et hospitalier, David Roux s’emploie plutôt à décrypter le statut psychologique et social du médecin. Sans atermoiements, il nous plonge dans cet univers de néons, de couloirs et de blouses blanches où règne une apparente sérénité. Ayant suivi durant plusieurs jours son frère, pneumologue en soins intensifs, il rend compte avec une précision que l’on osera qualifier de chirurgicale de situations graves, dramatiques aux yeux du commun des mortels mais que les médecins abordent néanmoins avec la distance et le professionnalisme nécessaires. L’option d’un traitement sans verbiage intempestif accorde à son récit une véracité touchante qui le mène aux portes du documentaire.

Déterminé, froid, efficace, Simon (Jérémie Rénier excellent) peut se montrer intransigeant avec ses collègues, même s’il ne refuse pas de participer à quelques moments festifs avec eux quand l’occasion lui en est donnée, puisque l’hôpital n’exclut ni la gaieté, ni la chaleur humaine symbolisée ici par la jeune interne Agathe que Zita Hanrot nourrit de sa vivacité et de sa générosité. Pourtant, afin de maintenir la neutralité indispensable à l’exercice de sa fonction, Simon veille à ne s’exprimer que sur un ton monocorde dépouillé de toute trace de sentiment pour ne laisser filtrer auprès de ses patients, pour qui il représente l’ultime rempart contre la souffrance et la mort, que la certitude de son autorité et de son savoir. Tout occupé par ce métier qui le glorifie, il a a mis de côté sa vie privée. Il n’accorde que peu de temps à un père qu’il juge trop en retrait et à une sœur empêtrée dans un mariage raté. Quant à ses amours, quelques relations épisodiques lui suffisent. Aussi, quand son invincibilité supposée vole en éclats à travers le combat vain qu’il mène pour sauver un être cher, c’est l’essence même de son existence qui est remise en cause. Des sentiments qu’il croyait à jamais enfouis ressurgissent et le poussent à fuir cet univers hospitalier dont il pensait détenir toutes les clés.

Se poursuivant sur ce même ton direct qui évite tout risque de mélodrame, le scénario se concentre alors sur l’intimité familiale. Car avant d’être un film sur la médecine, L’ordre des médecins est un film sur les relations familiales qui, exacerbées par l’apparition d’un événement tragique, mettent en lumière un enchevêtrement de sentiments, que le réalisateur/scénariste prend soin d’envelopper de pudeur et d’humilité. Il ne s’appesantit ni sur le déclin physique et ni sur le larmoiement et préfère célébrer la vie et créer l’émotion en faisant de cette femme affaiblie un être à la force de caractère si puissante qu’elle parvient à diffuser jusqu’à la fin positivité et même ironie auprès de son entourage. Marthe Keller apporte son jeu pétillant, sa simplicité et sa force intérieure à cette mère-courage et le duo qu’elle forme avec Jérémie Rénier, merveilleux équilibriste tourmenté entre réalisme cru et bouleversements inavoués, illumine d’une parfaite justesse ce film universellement humain.