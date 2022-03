La caravane de feu - Burt Kennedy - critique

Résumé : Taw Jackson (John Wayne) revient en ville après plusieurs années de prison. Il y a été envoyé par Frank Pierce (Bruce Cabot), le potentat local, sous un motif fallacieux qui lui a permis de lui voler ses terres où se trouve de l’or. Jackson va chercher à recruter Lomax (Kirk Douglas), un tueur à gages pour se venger et récupérer son bien. Seulement, Pierce va lui aussi tenter d’embaucher le tireur pour tuer Jackson.

Critique : L’intrigue de ce western qui ne se prend pas au sérieux est avant tout l’occasion de raconter une histoire de casse transposé dans l’Ouest américain du XIXe siècle. L’idée de Jackson est de voler le convoi d’or que Pierce transporte régulièrement et sous bonne escorte dans un fourgon blindé, surmonté d’une mitrailleuse.

Ensuite, le récit est aussi une belle occasion de faire se confronter sur un ton la plupart du temps humoristique deux géants de Hollywood : John Wayne, sérieux, précis, qui traîne sa grande carcasse avec sa démarche inimitable ; et Kirk Douglas, tout de cuir vêtu, gouailleur, séducteur, et relativement ambigu. Souvent, en marge de l’histoire proprement dite, ils se chamaillent pour savoir lequel des deux est le plus fort : à titre d’exemple, alors qu’ils suppriment deux tireurs qui leur font face, chacun le sien, Lomax dit " le mien est tombé avant le tien". Ce à quoi Jackson répond avec le plus grand sérieux "Peut-être, mais le mien était plus grand !".

Maintenant, le long métrage reste assez convenu et sans réelle surprise.

La réalisation est due à Burt Kennedy, fameux scénariste du vétéran du western Budd Boetticher, et qui passera derrière la caméra avec tout de même moins de d’originalité.

Reste un film sans temps mort et ni prétention, dont l’objectif premier est de clairement mettre en valeur le fameux duo.

C’est le troisième et dernier long métrage, et le seul western que ces deux géants tournèrent ensemble en peu de temps. Avant, on avait pu les voir dans deux films de guerre : Première victoire (Harm’ Way 1965) d’Otto Preminger, puis L’ombre d’un géant (Cast a Giant Shadow 1966) de Melville Shavelson.