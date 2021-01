La chute de Londres - la critique du film

0 personne

Résumé : Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des chefs d’état faits prisonniers. Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes.

Copyright Universum Film Critique : Relatif succès aux Etats-Unis (98M$ récoltés pour un budget de 70M$) mais véritable flop hors des frontières de l’Oncle Sam, La Chute de la Maison Blanche (un plaisir régressif de meilleure tenue que le White House Down signé Roland Emmerich au script quasi similaire) revient pourtant sur le grand écran après trois ans d’absence. Le sequel choisit d’orienter à présent ses missiles en direction de Londres. Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer, La Rage au Ventre) a laissé sa place au novice Babak Najafi qui s’était encore peu illustré jusqu’ici hormis la mise en boîte de quelques épisodes de la série Banshee en 2014. Toujours aussi réactionnaire et patriote que son prédécesseur, La Chute de Londres se plaque sur le même type de script pour le moins banal : un président US (Aaron Eckhart) mis à mal lors d’une attaque terroriste de grande envergure que Mike Banning, son plus fidèle garde du corps, toujours incarné par Gerard Butler, va devoir extraire des douilles et autres explosifs en tout genre. Copyright Universum Film Nos retrouvailles avec les personnages s’opèrent à grand renfort d’amitié virile limite nauséabonde avant de les renvoyer au casse-pipe (dès leur première scène, ça court, ça transpire et ça plaisante entre le duo Butler/Eckhart ; encore un peu et ces deux là se roulaient un patin...). Sevrées de la mise en scène galvanisante de Fuqua, les scènes d’action spectaculaires se succèdent, mais il faut reconnaître que le plaisir ludique prend du plomb dans l’aile. Les explosions numériques baveuses des bâtiments londoniens semblent faire pale figure face à la prise d’assaut massivement pyrotechnique de la Maison Blanche. On attendait la surenchère en terme d’action mais force est de constater qu’ici, les rétines ont un peu de mal à se voir dignement comblées. Copyright Universum Film Soyons honnêtes, les personnages, qui n’ont quasiment pas bougé d’un iota, ont plus de mal à fonctionner. Butler délivre toujours des corrections à tour de bras et symbolise encore une fois cet espèce de « on ne vous laissera pas faire ! » adressé à la face des terroristes dans sa forme la plus primaire. Eckhart, lui, campe l’Exécutif de valeur parfaitement lisse qui attire le terroriste comme la sangsue sur une plaie. Aucun développement supplémentaire à l’horizon hormis le fait que Manning est sur le point de devenir papa. Ce qui signifie éliminer le maximum de vilains pour voir grandir sa progéniture à l’intérieur d’un monde libre...

Avec ses relents de productions Cannon de l’ère reaganienne, La Chute de Londres, l’effet de surprise en moins, ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Une suite à réserver exclusivement à ceux qui ont usé jusqu’à l’os leur vieille VHS de Invasion USA avec Chuck Norris.

