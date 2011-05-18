La conquête - Xavier Durringer - critique

Résumé : 6 mai 2007, second tour de l’élection présidentielle. Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de s’écouler défilent : elles racontent l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d’affrontements en coulisse. La conquête : L’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme.

Critique : Une fiction sur un président en exercice, c’est la seule originalité de ce film au parfum volatil. Les mécanismes qui ont permis l’accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République ne sont absolument pas abordés, qui dépassent les simples hommes. La chronique des personnages réduits à leurs caricatures et à leurs affrontements les plus spectaculaires ne sont que l’écume d’une vague beaucoup plus importante, où le peuple retrouve sa part, lui qui vote et envoie un homme au pouvoir. Or, où sont les personnes qui ont adhéré au programme de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Nulle part, car ils n’entrent pas dans le petit théâtre de marionnettes qu’agite le réalisateur. On ajouterait presque "le théâtre Guignol" qu’organise chaque plan, lesté de situations surlignées, qu’on regarde comme on feuilletterait de vieux magazines people de ces années-là, où le psychodrame Cécilia occupait une large place.

Podalydès a beau retrouver le phrasé, les tics, la démarche de sa cible politique, on ne décèle qu’un habile pas de côté par rapport à ce que propose une émission satirique en latex. Et l’on se dit même qu’avec une figure moins oubliable, les Guignols n’auraient sans doute pas permis au film d’exister sans une ombre en filigrane. C’est probablement la raison pour laquelle le personnage de Chirac passe très nettement au second plan, ses rares apparitions créant une immédiate comparaison avec son sosie plastique et vocal, alors animé chaque soir sur les plateaux de Canal+. Quant à Dominique de Villepin, sans faire injure à l’excellent Samuel Labarthe, on se désole que sa hargne belliqueuse soit réduite à quelques formules grossières, piochées dans les antichambres de la rumeur, accentuées par des mimiques outrancières. Bref, cette évocation stérile construit une sorte d’entre-soi où, à distance de ce qu’il regarde, le spectateur se retrouve comme un certain nombre d’électeurs : ignoré par ceux qu’il observe, absenté par un réalisateur que le pouvoir et la notoriété fascinent.