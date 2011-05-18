Critique

Le film est plaisant mais peine à dépasser la chronique people d’un triomphe annoncé. Davantage dans l’esprit des Guignols que celui du biopic politique.

  • roger w 23 mai 2011
    La conquête - Xavier Durringer - critique

    Sans être un portrait à charge, le film de Durringer est avant tout une comédie du pouvoir où les répliques cinglantes fusent sans cesse. C’est ce monde d’arrivistes qui en sort peu reluisant. Si l’on n’apprend rien de nouveau, on prend plaisir à voir la maestria des acteurs, tous confondants de réalisme. Sympa.
  • Frédéric de Vençay 25 juin 2011
    La conquête - Xavier Durringer - critique

    Sous-téléfilm inutile et éprouvant de bêtise, mal réalisé et mal joué, "La Conquête" n’apporte strictement rien au débat. Les acteurs cachetonnent et semblent s’amuser. Nous, beaucoup moins, même si quelques répliques cinglantes, pillées dans le "Petit Journal" de Canal + et les colonnes du "Canard Enchaîné", sont imparables. Podalydès, engoncé dans l’exercice d’imitation, peine à sauver les meubles et les lambris.
