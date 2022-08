La dégustation - Ivan Calbérac - critique du film

Résumé : Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

Critique : Jouée plus de trois cents fois au théâtre de la Renaissance à Paris, la pièce éponyme écrite et mise en scène par Ivan Calberac reçoit le Molière de la comédie en 2019. Après avoir porté au cinéma sa pièce à succès L’étudiante et Monsieur Henri puis son roman Venise n’est pas en Italie, l’auteur, metteur en scène et réalisateur adapte tout naturellement sa dernière œuvre théâtrale en confiant aux mêmes comédiens les rôles qu’ils tenaient sur les planches.

Depuis que sa vie familiale s’est disloquée, Jacques (Bernard Campan) s’est enfermé dans sa solitude et cultive un sérieux penchant pour la boisson. Il ne voit presque plus personne, à part son vieux copain Guillaume (Eric Viellard) et ses clients. Car Jacques est caviste. Pour tenter de maintenir son commerce à flot, il organise, de temps en temps, des ateliers de dégustation. C’est à l’un d’entre eux que s’inscrit Hortense (Isabelle Carré), venue acheter une bouteille pour un dîner organisé par la paroisse en faveur des sans-abris dont elle s’occupe. Entre cet écorché vif aux allures d’ours mal léché et cette célibataire en manque d’amour et de maternité, toute dévouée à sa mère et à ses bonnes oeuvres, la greffe ne prend pas immédiatement. Pour allumer la flamme, l’adjonction d’un troisième élément, lui aussi à la dérive, sera nécessaire. Jacques, victime d’un problème de santé, est soudain dans l’incapacité de s’occuper seul de son magasin. Il est alors secondé par Steve (Mounir Amamra, vu dans Le monde est à toi), un jeune en liberté conditionnelle, dont la spontanéité et la générosité favorisent un regain de vitalité auprès de nos éclopés de la vie et diffusent un altruisme émouvant.

Débarrassé du huis clos théâtral, le récit se déploie autour des lieux de vie quotidiens de nos héros pour un meilleur partage de leurs doutes et aspirations. Si cette comédie se veut avant tout légère et optimiste, elle prend le temps d’aborder avec tact des thèmes plus graves, tels le deuil, l’addiction ou le manque d’enfant. Le plaisir que prend l’auteur à regarder avec malice et tendresse ces oppositions (tant du côté des caractères que des situations) plus promptes à se soutenir qu’à se heurter transfigure l’intrigue et fait naître une indéniable complicité. Le tandem Campan/Carré fonctionne impeccablement, servi par une écriture fluide et des répliques décontractées, qui peuvent même s’égarer du côté de la grivoiserie. C’est indiscutablement du côté du Mounir Amamra, impressionnant de faconde et de naturel, que jaillit l’émotion à travers le dévouement dont il fait preuve pour tous ces mal lotis qui l’entourent. Eric Viellard, en ami fidèle toujours prêt à protéger son vieux copain de ce qui fait mal, et Olivier Claverie, impeccable en médecin plein de dérision, complètent joyeusement ce casting à la bonne humeur communicative.

En choisissant le vin pour sublimer l’appétit de vivre, Ivan Calbérac rejoint le chœur des épicuriens qui, dès l’Antiquité, ont fait de ce breuvage la boisson des dieux, accordée aux hommes pour leur assurer un bonheur durable. Un bonheur que cette comédie attachante transmet sans modération.