La deuxième mort de Laura Belle - Olivier Douau - critique du spectacle

Résumé : Amérique 1950. Le témoignage de Laura Belle peut faire condamner Marcus Braxton, un puissant magnat du crime organisé… Elle était sur le point de faire des révélations à un journaliste, mais un tueur à la solde de Braxton les a pris pour cible, et Laura, blessée, a perdu la mémoire. Dans une maison isolée, le journaliste et un lieutenant de police aident Laura Belle à retrouver ses souvenirs éparpillés, tandis que Braxton et son tueur se rapprochent… La nuit va bouleverser leur vie à tous, mais Laura Belle pourra-t-elle échapper à son destin ? …

Critique : La deuxième mort de Laura Belle est une création montrée au festival d’Avignon de 2023. Le texte et la mise en scène sont d’Olivier Douau qui joue aux côtés de l’extraordinaire Nathalie Comtat. Voilà donc une œuvre apparemment complexe, qui entraîne le spectateur dans un polar sordide où il est question de crimes, de mensonges, sur un fond de mémoire défaillante. L’enjeu du spectacle, au-delà du divertissement, est de mettre en scène le portrait fascinant et complexe d’une femme qui a subi un accident et que la mémoire ne parvient plus à restituer un assassinat auquel elle a échappé. Son témoignage est pourtant indispensable, si la police veut bien mettre fin à la tyrannie d’un malfrat bien connu de tout le monde.

La mise en scène opte pour une optique très cinématographique. Le jeu des lumières notamment participe à cette ambiance digne des grands polars américains, avec notamment les entrées et les sorties de voitures, figurées dans le fond de la scène. La musique renforce l’ambiance sordide du crime organisé. Les trois personnages aussi contribuent à renforcer le mystère, multipliant et brouillant les pistes d’une vérité qui ne parvient pas à se dire. La mise en scène est très visuelle. Les décors facilitent grandement cette impression, plongeant le spectateur dans une clinique quasi désaffectée où le théâtre de l’amour et de la vengeance va se jouer.

Le rire côtoie la tragédie miraculeusement. Finalement, le squelette de l’énigme, en dépit des apparences, est assez simple. Mais il se complexifie grâce au personnage sombre et sensuel de Laura Belle qui, au fur et à mesure que le temps passe, révèle et tait à la fois le trouble et le mystère qui l’entourent. Les dialogues sont denses, très bien écrits, et Olivier Douau les privilégie dans une économie de mouvements chez les comédiens. Cette création est importante à plusieurs titres. D’abord, elle s’introduit dans un univers peu visité par le théâtre français. Ensuite, elle permet de valoriser le jeu très subtil des trois comédiens qui bravent la scène. Enfin, elle donne la chance à des textes profonds, très bien menés où la vrai et le faux se superposent en permanence.