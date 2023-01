La femme de ménage - Freida McFadden - critique du livre

0 personne

Résumé : Nina est mariée avec Andrew Winchester depuis maintenant quelques années. Ils vivent dans une belle maison à New York. Lui est beau et très riche et s’occupe de Cecelia, comme si c’était sa propre fille. Leur couple attise la jalousie et la convoitise de toutes leurs voisines convaincues que Nina souffre de troubles psychiatriques graves et qu’Andrew mérite beaucoup mieux. Très fatiguée, et après avoir embauché un jardinier, Enzo, Nina décide de recruter une jeune femme de ménage, Millie, au passé plutôt trouble. Ce poste est inespéré pour elle. Elle s’attelle alors avec beaucoup d’ardeur aux tâches qui lui sont confiées et s’évertue à satisfaire leur petite fille ou plutôt leur petite peste. Mais, la cohabitation entre les deux femmes va vite s’avérer difficile en raison des sautes d’humeur répétées de Nina et du charme d’Andrew qui ne laisse pas Millie indifférente.

Critique : L’autrice propose un roman vraiment dé-rou-tant qui interroge d’emblée : mais pourquoi donc ce livre est-il classé dans la catégorie des thrillers ? En effet, les premiers chapitres nous laissent plutôt songeurs, ce qui est assez déconcertant. En réalité, le lecteur est guidé, presque manipulé, comme lorsqu’il suit avec intérêt l’idylle naissante entre Andrew et Millie, faisant complètement abstraction de la pauvre Nina, sans aucune honte, la femme trompée que tout le monde pense folle. Et on en redemande même, charmés par une belle histoire d’amour où un beau et riche prince tombe amoureux d’une femme de ménage. Un roman à l’eau de rose… qui tombe à pic pour rehausser le moral dans ce contexte de crise qui n’en finit plus ! Pour autant, et sans dévoiler l’intrigue, le lecteur va très vite comprendre qu’il s’est fait tordre le bras. La fin classique et attendue « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », ne sera pas finalement celle que l’on nous offre… une surprise, mais aussi une très bonne nouvelle pour les amateurs de thrillers psychologiques ! Et les choses sérieuses commencent...

Freida McFadden nous pousse dans une sombre histoire de persécutions et de rumeurs qui va finir par unir le destin de ces deux femmes aux personnalités si différentes. Comme toujours, les apparences sont trompeuses, les procédés machiavéliques, et il faut bien reconnaître que tout cela est plutôt plaisant ! Les faits s’enchaînent bien, parfois trop bien. Mais le suspense est là, le dénouement plutôt inattendu, et le prologue fait sourire. Bravo à Freida pour ce nouveau thriller, très addictif, dont le rythme est soutenu et le style très fluide. Des millions de lecteurs dans le monde ont déjà été séduits par l’écriture de cette femme mystérieuse, dont on sait seulement qu’elle est médecin spécialisée dans les lésions cérébrales et qu’elle possède un chat… noir, évidemment !

