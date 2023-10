La fiancée du poète - Yolande Moreau - critique

Résumé : Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

Critique : Coécrit avec Frédérique Moreau, La fiancée du poète est le long troisième long métrage de Yolande Moreau, après Quand la mer monte (coréalisé avec Gilles Porte) et Henri. Le projet initial est vaguement inspiré de l’expérience du faussaire Shaun Greenhalgh. Mais le film n’est en rien un biopic. Et les principaux personnages pourraient tous être considérés comme faussaires, tant ils s’accommodent des écarts avec la vérité. La réalisatrice précise ainsi dans le dossier de presse : « Je n’avais pas envie de faire un documentaire sur les faussaires. Cela a déjà été fait ! J’avais plutôt envie de parler de notre besoin de rêver, de sublimer la réalité souvent pas très excitante ! Pas seulement à travers la peinture ou la sculpture, mais dans nos vies, au quotidien. Nous faisons tous des mensonges… Et si nos mensonges étaient de petits arrangements avec la réalité pour la sublimer ? » Le récit, au départ mystérieux, avec ses dialogues rares et son ambiance étrange mais fascinante, devient vite limpide.

Estéban, Yolande Moreau © 2023 Christman in July. Tous droits réservés.

Mireille (Yolande Moreau) a hérité d’une bâtisse familiale au bord de la Meuse, mais dont les frais de rénovation sont énormes. Sur les conseils avisés d’un curé jovial (William Sheller), elle décide de s’entourer de locataires, qui s’avèrent être des marginaux sympathiques mais à côté de leurs pompes, cachant tous un secret plus ou moins avouable. L’étudiant en Beaux-Arts (Thomas Guy) est un peu trop passionné par la reproduction de toiles, le jardinier communal (Grégory Gadebois) semble éprouver un goût pour des déguisements particuliers, quand le cow-boy chanteur de country (Estéban) a un curieux accent qui sème le trouble sur son identité. Mais Mireille elle-même semble cacher quelque chose, elle qui déclare avoir été jadis abandonnée par un poète, son amour de jeunesse. La cinéaste est touchante dans les ruptures de ton, passant de la chronique rurale à la comédie loufoque avec une dextérité certaine, et se permettant même quelques digressions oniriques qui laissent penser, un temps, que sa protagoniste n’a plus toute sa raison.

Estéban, Tom Guy, Grégory Gadebois, Yolande Moreau © 2023 Christman in July. Tous droits réservés.

Feel good movie efficace, valorisant l’art, le pardon, la convivialité et le sens de l’amitié, La fiancée du poète, ne tombe jamais dans le chantage aux sentiments et la facilité, même si l’on regrettera une histoire d’arnaque un peu vaine en fin de narration. Plus proche de la poésie décalée de Bagdad Café que de l’angélisme consensuel d’Amélie Poulain, La fiancée du poète est donc un film très agréable et recommandable. En outre, le rôle que s’est offert Yolande Moreau fait écho à certaines de ses prestations antérieures, dont Séraphine, autre récit sur l’art et ses revers. L’actrice est par ailleurs entourée d’interprètes inspirés, et bien dirigés. Outre ceux mentionnés, on peut citer Sergi López en plombier sentimental, l’excellente Anne Benoît (la sœur) ou encore Philippe Duquesne et François Morel, ex-complices des Deschiens..