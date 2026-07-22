La Fille dans les nuages - Philippe Riche - critique

Résumé : Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, onze ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…

Critique : Quand on sait que la France comporte quelques-unes des meilleures écoles d’animation au monde, on a toujours beaucoup d’attente envers les films tricolores de ce type.

Le cinéma d’animation français nous a rarement déçus ces dix dernières années, offrant quelques merveilles tels Tout en haut du monde ou Mune le gardien de la lune en 2015, le magnifique J’ai perdu mon corps en 2019 ou plus récemment l’audacieux Arco en 2025.

Malheureusement, il y a parfois des ratés, comme La Fille dans les nuages, qui souffre d’un scénario simpliste, sans nuance, et d’une animation trop cartoonesque, trop raide, pour toucher au sujet que le film prétend traiter.

Copyright Brio Films

En effet, le long-métrage suit les aventures de Providence, une jeune fille hyperactive et insupportable dont les parents, deux écologistes convaincus, ont péri lors d’un voyage.

Désireuse de marcher dans les pas de son père et de sa mère, Providence se rêve en Sentinelle protectrice de la nature et s’évade dans une série de roman écrits par son voisin et ami Octavius qui, grâce à une plume magique, est capable de donner réalité aux récits qu’il rédige. Mais - car il faut bien mettre un peu d’enjeu banal dans un pitch qui l’est tout autant - cette plume est convoitée par un puissant magicien.

Dès le premier tiers du film, on sait comment le film va se terminer et la morale réchauffer qu’il va nous servir.

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Ce qui achève d’aplatir un scénario déjà peu original, c’est le manque de charisme de la quasi-totalité des personnages, et particulièrement des adultes : la confrérie des moines chargée de protéger la plume magique se révèle composée de bonshommes plus lâches et plus bêtes les uns que les autres, alors même que leur mission est capitale pour la protection de l’environnement mondial ; Tonton Jason, l’oncle de Providence, dont le handicap moteur n’est jamais vraiment évoqué, est obnubilé par ses inventions loufoques qui ne fonctionnent pas ; les deux fonctionnaires de police qui tentent de ramener Providence chez elle ressemblent à deux espèces de Laurel et Hardy achetés sur Temu ; même les animaux anthropomorphiques comme les flamants roses déblatèrent des inepties qui font mal aux oreilles.

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Pour le reste, l’animation, comme dans un épisode des Looney Tunes ou de Tex Avery, fait fi des lois de la physique et reste très raide d’un bout à l’autre du film.

On se trouve là devant la maladie dont souffre la plupart des long-métrages d’animation destinés au jeune public : les actions s’enchaînent pour combler la vacuité du scénario, les péripéties qui jalonnent le récit sont résolues en deux minutes chrono, les personnages compensent leur manque d’épaisseur par des paroles incessantes et des gesticulations et le dénouement est conventionnel. Au sortir de la salle, on prend deux aspirines dans l’espoir d’oublier ce pénible moment.